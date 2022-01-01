Пневмодрели
Найдено: 21 товар
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- Нет в наличииДрель пневматическая с реверсом Thorvik RAD1018 [1800 об/мин, диаметр патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 141]Давление, атм: 6.3
- Нет в наличииДрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-6234 [1800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.2 кг]Давление, атм: 6.2
- Нет в наличииПневмодрель DR1800 с реверсом [6.3 бар, 1.1 кг, размер патрона: 10 мм, макс расход воздуха: 142 л/мин, вес: 1.25 кг]Давление, атм: 6
- Нет в наличииДрель пневматическая с реверсом Jonnesway JAD-1027 [800 об./мин., размер патрона: 10 мм, вес: 1.82 кг]Давление, атм: 6.2
- Нет в наличииПневмодрель прямая DL2600 [6.3 бар, 2600 об/мин, 0.9 кг, размер патрона: 10 мм, макс поток воздуха: 156]Давление, атм: 6.3
- Нет в наличииДавление, атм: 6.5
- Нет в наличии
- Нет в наличииПневмодрель Sumake ST 4441 реверс 13 [800 об/мин, диаметр патрона: 13 мм, макс расход воздуха: 170 л/мин]Давление, атм: 6.2
- Нет в наличииДавление, атм: 6.2
- Нет в наличииПневмодрель DRS1800 с реверсом и кейсом [6.3 бар, 1800 об/мин, 1.8 кг, диаметр патрона: 10 мм, вес: 1.75 кг]Давление, атм: 6
- Нет в наличии
- Нет в наличииДавление, атм: 6.2
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить пневмодрели в городе Ярославль по цене от 2510 до 14380 рублей. В наличии более 21 наименования. Пневмодрели можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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