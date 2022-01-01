В этом разделе представлен ассортимент цилиндрических инструментов для сверления отверстий. Они подключаются к воздушному компрессору и работают на сжатом воздухе. В отличие от электрических сверлильных приборов, пистолетные отличаются большей мощностью, реверсивной функцией и меньшим объемом расходных материалов.

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