Масляный компрессор Fubag FC 230/24 CM2, вес 23 кг

Преимущества

Все элементы управления и контроля над работой компрессора FUBAG FС 230/24 CM2 расположены в одном месте

Два колеса большого диаметра, предусмотренные в конструкции воздухонагнетателя, обеспечивают его плавный ход по любой поверхности

Благодаря высокой мощности и производительности компрессор может применяться для работы с различными видами пневмоинструмента

Отлично подходит для работы в мастерской или гараже и способен справиться с большим количеством различных задач

Алюминиевая головка с большими охлаждающими ребрами способствуют эффективному отводу тепла и продлевают срок службы компрессора

Динамически сбалансированный вал из литого чугуна способствует снижению уровня шума и вибрации

Пластины клапанов изготовлены из специальной износостойкой нержавеющей стали, что максимально увеличивает ресурс поршневой группы

Удобная транспортировочная рукоятка

Компрессор FUBAG FС 230/24 CM2 отличается повышенной надежностью, что позволяет использовать его для интенсивных работ на строительной площадке или в автомастерской. Данная модель работает от однофазной электрической сети, мощность потребления - 1500 Вт. Двигатель агрегата надежно защищен от попадания грязи и влаги специальным кожухом, имеет защиту от перегрева, а также функцию автоматического повторного запуска