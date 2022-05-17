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Масляный компрессор Fubag FC 230/24 CM2, вес 23 кг
5.0
2
13 100 ₽
Компрессоры
    Масляный компрессор Fubag FC 230/24 CM2
    Арт. X109901306
    5.0
    2
    Масляный компрессор Fubag FC 230/24 CM2, вес 23 кг
    Масляный компрессор Fubag FC 230/24 CM2, вес 23 кг
    Масляный компрессор Fubag FC 230/24 CM2, вес 23 кг
    Масляный компрессор Fubag FC 230/24 CM2, вес 23 кг
      Масляный компрессор Fubag FC 230/24 CM2, вес 23 кг
      Масляный компрессор Fubag FC 230/24 CM2, вес 23 кг
      Масляный компрессор Fubag FC 230/24 CM2, вес 23 кг
      Масляный компрессор Fubag FC 230/24 CM2, вес 23 кг

      Масляный компрессор Fubag FC 230/24 CM2

      13 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. X109901306
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, большие колеса
      Все характеристики
      13 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компрессор FUBAG FС 230/24 CM2 отличается повышенной надежностью, что позволяет использовать его для интенсивных работ на строительной площадке или в автомастерской. Данная модель работает от однофазной электрической сети, мощность потребления - 1500 Вт. Двигатель агрегата надежно защищен от попадания грязи и влаги специальным кожухом, имеет защиту от перегрева, а также функцию автоматического повторного запуска

        Преимущества

        • Все элементы управления и контроля над работой компрессора FUBAG FС 230/24 CM2 расположены в одном месте
        • Два колеса большого диаметра, предусмотренные в конструкции воздухонагнетателя, обеспечивают его плавный ход по любой поверхности
        • Благодаря высокой мощности и производительности компрессор может применяться для работы с различными видами пневмоинструмента
        • Отлично подходит для работы в мастерской или гараже и способен справиться с большим количеством различных задач
        • Алюминиевая головка с большими охлаждающими ребрами способствуют эффективному отводу тепла и продлевают срок службы компрессора
        • Динамически сбалансированный вал из литого чугуна способствует снижению уровня шума и вибрации
        • Пластины клапанов изготовлены из специальной износостойкой нержавеющей стали, что максимально увеличивает ресурс поршневой группы
        • Удобная транспортировочная рукоятка