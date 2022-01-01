Компрессоры 2.2 кВт
Найдено: 64 товара
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- 45 790 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- 36 510 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 42 374 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- 47 130 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 42 340 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 43 700 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 22 990 ₽26 990 ₽Компрессор поршневой масляный Quattro Elementi KM 50-380 ( 380л/мин, 50л, 3 л.с, 8 бар, 41 кг. V-образный) 248-504Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- -4 000 ₽
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- 40 910 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- 26 300 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 230Количество поршней: двухпоршневой
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- 29 100 ₽31 900 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- -2 800 ₽
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- 45 799 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 36 990 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220
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- 52 311 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: двухпоршневой
- 29 240 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 32 990 ₽46 790 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220
- -13 800 ₽
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- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220, 230Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220, 230Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220, 230Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
Компрессоры 2.2 кВт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 510 рублей до 72 500 рублей. В наличии более 63 наименования. Купить Компрессоры 2.2 кВт on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Череповец, Иваново, Кинешма, Кострома, Москва, Переславль-Залесский, Рыбинск, Владимир, Вологда, Ярославль, Ковров, Углич, Гусь-Хрустальный, Муром, Александров, Тверь. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.