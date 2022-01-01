Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2200/100 58110

Преимущества

Тепловая защита – температура обмоток двигателя контролируется и в случае превышения допустимой нормы работа прекращается, чтобы устройство охладилось. Так поддерживается высокий ресурс оборудования и предотвращается выход двигателя из строя

Защита от перегрузки – если сила тока превышает безопасный порог, электрический мотор моментально отключается, поэтому он остается в сохранности даже в случае резко возрастающей нагрузки

Реле давления – защитное устройство от известной компании FBANG самостоятельно останавливает и повторно запускает двигатель для поддержания давления в диапазоне 6.5-8 бар. Это избавляет оператора от ручной настройки и предохраняет компрессор от поломок

Спускной клапан – если реле давления по каким-то причинам не остановит работу при превышении допустимого давления, то лишний воздух стравится через предохранительный клапан, чтобы не допустить разрушений ресивера и взрыва

2 манометра позволяют без труда отслеживать уровень давления как в ресивере, так и на выходной магистрали

Качество сборки ресивера – толщина стенок более 2 мм, прочное сварное соединение и антикоррозийное покрытие надежно защищают его от внутренних разрушений

Надежный картер – детали прочно прилегают друг к другу, а крышка плотно закрывается, что обеспечивает полную защиту от протекания масла

Смотровое окно – уровень масла в картере удобно отслеживать, это позволяет вовремя доливать его и избегать поломок двигателя

Коррозионностойкая клапанная плита – гальваническое покрытие предотвращает разрушение стали. Это позволяет сохранить герметичность клапанного механизма и сохранить высокий ресурс компрессора

Воздушный фильтр – весь входящий поток проходит через гофробумагу, которая практически не создает сопротивления и удерживает даже мелкие частички пыли. Это повышает износоустойчивость цилиндров и защищает их от разрушения

Клапан слива конденсата – скопившаяся влага быстро удаляется из ресивера с потоком оставшегося воздуха после окончания работы

Транспортировка без проблем – 2 колеса и П-образная ручка помогают перевозить тяжелый компрессор по рабочей площадке

Устойчивость – опоры с прорезиненным покрытием позволяет удобно разместить компрессор и гасит вибрации

Компрессор Denzel BCV2200/100 предназначен для работ в мастерских, автосервисах, на производствах или в быту. Давление 8 бар и производительность 370 л/мин позволяют подключать сразу 2 пневмоинструмента, такие как очиститель окалины, дрель, долото, заклепочный или продувочный пистолет, краскопульт и пр. Высокий ресурс чугунных цилиндров, надежная ременная передача и объемный ресивер на 100 л позволяют использовать компрессор длительное время. При необходимости можно напрямую подключать второй накопитель или пневмомагистраль через дополнительный порт