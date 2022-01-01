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Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2200/100 58110
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Компрессоры
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2200/100 58110
    Арт. О00000028901
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2200/100 58110
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2200/100 58110
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2200/100 58110
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2200/100 58110
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2200/100 58110
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2200/100 58110
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2200/100 58110
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2200/100 58110
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2200/100 58110
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2200/100 58110
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2200/100 58110
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2200/100 58110
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2200/100 58110
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2200/100 58110
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2200/100 58110
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2200/100 58110
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2200/100 58110
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2200/100 58110
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2200/100 58110
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2200/100 58110

      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2200/100 58110

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000028901

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Компрессор Denzel BCV2200/100 предназначен для работ в мастерских, автосервисах, на производствах или в быту. Давление 8 бар и производительность 370 л/мин позволяют подключать сразу 2 пневмоинструмента, такие как очиститель окалины, дрель, долото, заклепочный или продувочный пистолет, краскопульт и пр. Высокий ресурс чугунных цилиндров, надежная ременная передача и объемный ресивер на 100 л позволяют использовать компрессор длительное время. При необходимости можно напрямую подключать второй накопитель или пневмомагистраль через дополнительный порт

        Преимущества

        • Тепловая защита – температура обмоток двигателя контролируется и в случае превышения допустимой нормы работа прекращается, чтобы устройство охладилось. Так поддерживается высокий ресурс оборудования и предотвращается выход двигателя из строя
        • Защита от перегрузки – если сила тока превышает безопасный порог, электрический мотор моментально отключается, поэтому он остается в сохранности даже в случае резко возрастающей нагрузки
        • Реле давления – защитное устройство от известной компании FBANG самостоятельно останавливает и повторно запускает двигатель для поддержания давления в диапазоне 6.5-8 бар. Это избавляет оператора от ручной настройки и предохраняет компрессор от поломок
        • Спускной клапан – если реле давления по каким-то причинам не остановит работу при превышении допустимого давления, то лишний воздух стравится через предохранительный клапан, чтобы не допустить разрушений ресивера и взрыва
        • 2 манометра позволяют без труда отслеживать уровень давления как в ресивере, так и на выходной магистрали
        • Качество сборки ресивера – толщина стенок более 2 мм, прочное сварное соединение и антикоррозийное покрытие надежно защищают его от внутренних разрушений
        • Надежный картер – детали прочно прилегают друг к другу, а крышка плотно закрывается, что обеспечивает полную защиту от протекания масла
        • Смотровое окно – уровень масла в картере удобно отслеживать, это позволяет вовремя доливать его и избегать поломок двигателя
        • Коррозионностойкая клапанная плита – гальваническое покрытие предотвращает разрушение стали. Это позволяет сохранить герметичность клапанного механизма и сохранить высокий ресурс компрессора
        • Воздушный фильтр – весь входящий поток проходит через гофробумагу, которая практически не создает сопротивления и удерживает даже мелкие частички пыли. Это повышает износоустойчивость цилиндров и защищает их от разрушения
        • Клапан слива конденсата – скопившаяся влага быстро удаляется из ресивера с потоком оставшегося воздуха после окончания работы
        • Транспортировка без проблем – 2 колеса и П-образная ручка помогают перевозить тяжелый компрессор по рабочей площадке
        • Устойчивость – опоры с прорезиненным покрытием позволяет удобно разместить компрессор и гасит вибрации