Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCV2200/100 58110
Арт. О00000028901
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок
- Компрессор Denzel BCV2200/100 предназначен для работ в мастерских, автосервисах, на производствах или в быту. Давление 8 бар и производительность 370 л/мин позволяют подключать сразу 2 пневмоинструмента, такие как очиститель окалины, дрель, долото, заклепочный или продувочный пистолет, краскопульт и пр. Высокий ресурс чугунных цилиндров, надежная ременная передача и объемный ресивер на 100 л позволяют использовать компрессор длительное время. При необходимости можно напрямую подключать второй накопитель или пневмомагистраль через дополнительный порт
Преимущества
- Тепловая защита – температура обмоток двигателя контролируется и в случае превышения допустимой нормы работа прекращается, чтобы устройство охладилось. Так поддерживается высокий ресурс оборудования и предотвращается выход двигателя из строя
- Защита от перегрузки – если сила тока превышает безопасный порог, электрический мотор моментально отключается, поэтому он остается в сохранности даже в случае резко возрастающей нагрузки
- Реле давления – защитное устройство от известной компании FBANG самостоятельно останавливает и повторно запускает двигатель для поддержания давления в диапазоне 6.5-8 бар. Это избавляет оператора от ручной настройки и предохраняет компрессор от поломок
- Спускной клапан – если реле давления по каким-то причинам не остановит работу при превышении допустимого давления, то лишний воздух стравится через предохранительный клапан, чтобы не допустить разрушений ресивера и взрыва
- 2 манометра позволяют без труда отслеживать уровень давления как в ресивере, так и на выходной магистрали
- Качество сборки ресивера – толщина стенок более 2 мм, прочное сварное соединение и антикоррозийное покрытие надежно защищают его от внутренних разрушений
- Надежный картер – детали прочно прилегают друг к другу, а крышка плотно закрывается, что обеспечивает полную защиту от протекания масла
- Смотровое окно – уровень масла в картере удобно отслеживать, это позволяет вовремя доливать его и избегать поломок двигателя
- Коррозионностойкая клапанная плита – гальваническое покрытие предотвращает разрушение стали. Это позволяет сохранить герметичность клапанного механизма и сохранить высокий ресурс компрессора
- Воздушный фильтр – весь входящий поток проходит через гофробумагу, которая практически не создает сопротивления и удерживает даже мелкие частички пыли. Это повышает износоустойчивость цилиндров и защищает их от разрушения
- Клапан слива конденсата – скопившаяся влага быстро удаляется из ресивера с потоком оставшегося воздуха после окончания работы
- Транспортировка без проблем – 2 колеса и П-образная ручка помогают перевозить тяжелый компрессор по рабочей площадке
- Устойчивость – опоры с прорезиненным покрытием позволяет удобно разместить компрессор и гасит вибрации