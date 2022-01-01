Промышленные компрессоры
Найдено: 52 товара
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 70 162 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: трехпоршневой
- 58 099 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: двухпоршневой
- 108 772 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: трехпоршневой
- 116 300 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: трехпоршневой
- 91 013 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: трехпоршневой
- 78 370 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: двухпоршневой
- 60 707 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: трехпоршневой
- 52 311 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: двухпоршневой
- 157 074 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: четырехпоршневой
- 95 742 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: двухпоршневой
- 95 870 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: двухпоршневой
- Персональная скидка
-
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: трехпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: трехпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: трехпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: четырехпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: четырехпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: трехпоршневой
Промышленный воздушный компрессор в интернет-магазине «Бигам» по цене от 52 204 рубля до 280 096 рублей. В наличии более 30 наименований. Модели товаров представлены как передвижными, так и крупными стационарными. Купить производственный компрессор вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.