Промышленный воздушный компрессор в интернет-магазине «Бигам» по цене от 52 204 рубля до 280 096 рублей. В наличии более 30 наименований. Модели товаров представлены как передвижными, так и крупными стационарными. Купить производственный компрессор вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.