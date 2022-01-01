Проточные фильтры помогают очищать воду от посторонних примесей, делая ее пригодной для употребления. Их можно применять на общей линии водоснабжения или индивидуально на одном кране. Подключаются к водопроводной системе.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить магистральные фильтры в городе Ярославль по цене от 153 до 12140 рублей. В наличии более 79 наименований. Магистральные фильтры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.