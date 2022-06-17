Колба фильтра Kristal Filter 3301106, BB 10, T 1
Арт. X16910801378
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|3.4
|
Материал корпуса
|пластик
Kristal Filter 3301106 колба магистрального фильтра для очищения воды устанавливается в частные и дачные дома, в водоочистные системы бытового назначения. Освобождает воду от органических, минеральных и химических примесей. Колба изготовлена из пластика и пищевого пропилена, безопасна для эксплуатации с питьевой водой. Предельное рабочее давление - 8 Бар. Максимальная эффективность фильтра достигается при температуре воды от 2 до 40 градусов Цельсия. Купить колбу фильтра Kristal Filter 3301106 можно выгодно в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества колбы для картриджей Kristal Filter:
- Быстро очищает воду;
- Легко устанавливается;
- Имеет клапан воздухоудаления;
- Обладает 2-х компонентным составом.
Комплектация:
- Колба;
- Кронштейн;
- Ключ;
- Кнопка сброса давления;
- Упаковка.