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Колба фильтра Kristal Filter 3301106, BB 10, T 1
5.0
2
2 610 ₽
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра Kristal Filter 3301106, BB 10, T 1
    Арт. X16910801378
    5.0
    2
    Колба фильтра Kristal Filter 3301106, BB 10, T 1
    Колба фильтра Kristal Filter 3301106, BB 10, T 1
    Колба фильтра Kristal Filter 3301106, BB 10, T 1
      Колба фильтра Kristal Filter 3301106, BB 10, T 1
      Колба фильтра Kristal Filter 3301106, BB 10, T 1
      Колба фильтра Kristal Filter 3301106, BB 10, T 1

      Колба фильтра Kristal Filter 3301106, BB 10, T 1

      2 610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16910801378
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		KristalFilter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.4
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      2 610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Kristal Filter 3301106 колба магистрального фильтра для очищения воды устанавливается в частные и дачные дома, в водоочистные системы бытового назначения. Освобождает воду от органических, минеральных и химических примесей. Колба изготовлена из пластика и пищевого пропилена, безопасна для эксплуатации с питьевой водой. Предельное рабочее давление - 8 Бар. Максимальная эффективность фильтра достигается при температуре воды от 2 до 40 градусов Цельсия. Купить колбу фильтра Kristal Filter 3301106 можно выгодно в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества колбы для картриджей Kristal Filter:

        • Быстро очищает воду;
        • Легко устанавливается;
        • Имеет клапан воздухоудаления;
        • Обладает 2-х компонентным составом.

        Комплектация:

        • Колба;
        • Кронштейн;
        • Ключ;
        • Кнопка сброса давления;
        • Упаковка.