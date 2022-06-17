Колба фильтра Kristal Filter 3302107, SL D 10, T 1
Арт. X16910801385
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2
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Материал корпуса
|пластик
- Фильтр для холодной воды Kristal Filter Eco Slim D 10 T 1/2" сдвоенный изготовлен из пищевого полипропилена, а стакан из экологически безопасного пластика SAN. Используется для очистки бытовой воды с температурой до 40 °С.
Преимущества
- Сдвоенный фильтр
- Для подключения к водопроводу в корпусе фильтра предусмотрены латунные вставки диаметром 1/2" внутренняя резьба
- Поставляется в комплекте с настенным кронштейном, ключем и вентилем сброса давления
- Картридж покупается отдельно
- Материалы - пищевой полипропилен, стакан из экологически безопасный пластик SAN