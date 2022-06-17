Колба фильтра Kristal Filter 3302107, SL D 10, T 1

Преимущества

Сдвоенный фильтр

Для подключения к водопроводу в корпусе фильтра предусмотрены латунные вставки диаметром 1/2" внутренняя резьба

Поставляется в комплекте с настенным кронштейном, ключем и вентилем сброса давления

Картридж покупается отдельно

Материалы - пищевой полипропилен, стакан из экологически безопасный пластик SAN

Фильтр для холодной воды Kristal Filter Eco Slim D 10 T 1/2" сдвоенный изготовлен из пищевого полипропилена, а стакан из экологически безопасного пластика SAN. Используется для очистки бытовой воды с температурой до 40 °С.