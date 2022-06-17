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Колба фильтра Kristal Filter 3302107, SL D 10, T 1
5.0
2
1 930 ₽
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра Kristal Filter 3302107, SL D 10, T 1
    Арт. X16910801385
    5.0
    2
    Колба фильтра Kristal Filter 3302107, SL D 10, T 1

      Колба фильтра Kristal Filter 3302107, SL D 10, T 1

      1 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910801385
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		KristalFilter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      1 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр для холодной воды Kristal Filter Eco Slim D 10 T 1/2" сдвоенный изготовлен из пищевого полипропилена, а стакан из экологически безопасного пластика SAN. Используется для очистки бытовой воды с температурой до 40 °С.

        Преимущества

        • Сдвоенный фильтр
        • Для подключения к водопроводу в корпусе фильтра предусмотрены латунные вставки диаметром 1/2" внутренняя резьба
        • Поставляется в комплекте с настенным кронштейном, ключем и вентилем сброса давления
        • Картридж покупается отдельно
        • Материалы - пищевой полипропилен, стакан из экологически безопасный пластик SAN