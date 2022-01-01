Проточный фильтр на горячую воду
Найдено: 23 товара
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- Нет в наличииКартриджей в комплекте, шт: 1Габариты, мм: 145х75х75Количество ступеней очистки: 1Ресурс модуля, л: 40000Скорость фильтрации, л/мин: 11
- Нет в наличиидля умягчения водыГабариты, мм: 166x42x46Материал корпуса: нержавеющая сталь
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- Нет в наличиидля умягчения водыГабариты, мм: 36x120Материал корпуса: нержавеющая сталь
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- Нет в наличиидля умягчения водыГабариты, мм: 95x28Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Нет в наличиидля умягчения водыМатериал корпуса: нержавеющая сталь
- Нет в наличиидля умягчения водыГабариты, мм: 180x56x50Материал корпуса: нержавеющая сталь
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- Нет в наличиидля механической очисткиКартриджей в комплекте, шт: 1Габариты, мм: 58х95х132Количество ступеней очистки: 1Ресурс модуля, л: 750Скорость фильтрации, л/мин: 0
- Нет в наличиидля умягчения водыГабариты, мм: 117x32x20Материал корпуса: нержавеющая стальКоличество ступеней очистки: 5
Проточный фильтр на горячую воду в интернет-магазине «Бигам» по цене от 961 рубль до 8 599 рублей. В наличии более 12 наименований. Купить Проточный фильтр на горячую воду on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Череповец, Иваново, Кинешма, Кострома, Москва, Переславль-Залесский, Рыбинск, Владимир, Вологда, Ярославль, Ковров, Углич, Гусь-Хрустальный, Муром, Александров, Тверь. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.