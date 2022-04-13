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Магнитный активатор АМП-20РЦ
5.0
2
Найти аналог
Магнитные активаторы воды
    Магнитный активатор АМП-20РЦ
    Арт. X1691080314
    5.0
    2
    Магнитный активатор АМП-20РЦ

      Магнитный активатор АМП-20РЦ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691080314
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		МВС Кема
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Магнитный активатор АМП-20РЦ предназначен для защиты от накипи газовых колонок, бойлеров, водонагревателей. Под воздействием высокоградиентного магнитного поля, которое создаёт магнитный активатор воды, водный раствор изменяет свои физические свойства, благодаря чему, при последующем нагревании такого раствора, изменяется форма выделения накипи на более рыхлую. Вместо твёрдых отложений образуются взвешенные в воде микрокристаллы, которые легко выносятся потоком воды из системы.

        Преимущества

        • Может устанавливаться на магистралях, подающих воду в водопроводные сети горячей и холодной воды в квартиры, индивидуальные отопительные системы коттеджей и домов, электрические и газовые водонагреватели (парогенераторы, колонки), стиральные и посудомоечные машины и др.
        • Состоит из корпуса, выполненного из нержавеющей стали
        • Внутри корпуса установлена магнитная система, собранная из высокоэнергетических магнитов