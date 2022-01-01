Гидроаккумуляторы – это металлическая емкость с повышенным уровнем герметичности. Необходимы для создания постоянного напора в водопроводе и хранения водных запасов. Существуют модели, предназначенные как для технической, так и для питьевой воды. Могут быть изготовлены из поливинилхлорида, полиэтилена и других материалов.

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