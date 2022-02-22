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Гидроаккумулятор Belamos 80CT2
5.0
2
8 212 ₽
Гидроаккумуляторы
    Гидроаккумулятор Belamos 80CT2
    Арт. X1694593
    5.0
    2
    Гидроаккумулятор Belamos 80CT2
    Гидроаккумулятор Belamos 80CT2
    Гидроаккумулятор Belamos 80CT2
    Гидроаккумулятор Belamos 80CT2
      Гидроаккумулятор Belamos 80CT2
      Гидроаккумулятор Belamos 80CT2
      Гидроаккумулятор Belamos 80CT2
      Гидроаккумулятор Belamos 80CT2

      Гидроаккумулятор Belamos 80CT2

      8 212 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. X1694593
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		480x460x600
      Длина, мм
      		600
      Все характеристики
      8 212 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гидроаккумулятор 80CT2 БЕЛАМОС представляет собой металлический бак, предназначенный для накопления воды. Подходит для использования с погружными и поверхностными насосами мощностью до 1,5 кВт. Устройство отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс. Корпус и фланец агрегата выполнены из стали толщиной 0,8 мм с порошковой окраской, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии. Внутри воздушное и водное пространство разделяются мембраной, соединяющейся с корпусом с помощью фланца.

        Преимущества

        • Мембрана изготовлена из бутилированной резины, которая по сравнению с обычной резиной не гниет и не трескается
        • Для предотвращения развития бактерий необходимо периодически скачивать воздух из бака
        • Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от объема потребляемой воды и мощности насоса