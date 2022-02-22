Гидроаккумулятор Belamos 80CT2
Арт. X1694593
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|480x460x600
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Длина, мм
|600
- Гидроаккумулятор 80CT2 БЕЛАМОС представляет собой металлический бак, предназначенный для накопления воды. Подходит для использования с погружными и поверхностными насосами мощностью до 1,5 кВт. Устройство отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс. Корпус и фланец агрегата выполнены из стали толщиной 0,8 мм с порошковой окраской, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии. Внутри воздушное и водное пространство разделяются мембраной, соединяющейся с корпусом с помощью фланца.
Преимущества
- Мембрана изготовлена из бутилированной резины, которая по сравнению с обычной резиной не гниет и не трескается
- Для предотвращения развития бактерий необходимо периодически скачивать воздух из бака
- Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от объема потребляемой воды и мощности насоса