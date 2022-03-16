Мембрана гидроаккумулятора Belamos, 100 л

Мембрана гидроаккумулятора Belamos 100л. с двумя отверстиями. Мембраны являются неотъемлемой частью гидроаккумуляторов. Их основное назначение — разделение гидроаккумулятора на две камеры: водяную и воздушную.Принцип действия: в пустом гидроаккумуляторе мембрана заполняет все свободное пространство, при поступлении воды в гидроаккумулятор мембрана сжимается, давление в ней увеличивается. При открытии крана мембрана выталкивает воду обратно в водопровод.