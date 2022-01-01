Комплектующие для душевых кабин и ванных комнат позволяют усовершенствовать бюджетные модели, сделать их более комфортными, заменить вышедшие из строя элементы. Душевые лейки защищены хромированным покрытием, а уровни функционирования расширяют возможности для использования как в быту, так и в местах с общественным доступом.

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