Ролики Erlit 25 мм эксцентриковые двойные комплект на дверь 2112288001

Преимущества

Ролик изготовлен из латуни, стали и пластика

Устанавливается в специальное отверстие в стеклянной двери

Подшипник защищен с обеих сторон

Комплект роликов предназначен для установки на одну дверь душевой кабины. Два устанавливаются сверху, два - снизу. Двойные ролики с эксцентриковой системой регулировки обеспечивают плавное скольжение, легкое открывание двери и надежную фиксацию двери.