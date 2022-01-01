Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ролики Erlit 25 мм эксцентриковые двойные комплект на дверь 2112288001
1 030 ₽
Ролики для душевых кабин
    Ролики Erlit 25 мм эксцентриковые двойные комплект на дверь 2112288001
    Арт. Ю00000021190
    Ролики Erlit 25 мм эксцентриковые двойные комплект на дверь 2112288001

      Ролики Erlit 25 мм эксцентриковые двойные комплект на дверь 2112288001

      1 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000021190

      Характеристики

      Производитель
      		Erlit
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		ролик
      Вес, кг
      		0.15
      Все характеристики
      1 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект роликов предназначен для установки на одну дверь душевой кабины. Два устанавливаются сверху, два - снизу. Двойные ролики с эксцентриковой системой регулировки обеспечивают плавное скольжение, легкое открывание двери и надежную фиксацию двери.

        Преимущества

        • Ролик изготовлен из латуни, стали и пластика
        • Устанавливается в специальное отверстие в стеклянной двери
        • Подшипник защищен с обеих сторон