Ролики Erlit 25 мм эксцентриковые двойные комплект на дверь 2112288001
Арт. Ю00000021190
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|ролик
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Вес, кг
|0.15
- Комплект роликов предназначен для установки на одну дверь душевой кабины. Два устанавливаются сверху, два - снизу. Двойные ролики с эксцентриковой системой регулировки обеспечивают плавное скольжение, легкое открывание двери и надежную фиксацию двери.
Преимущества
- Ролик изготовлен из латуни, стали и пластика
- Устанавливается в специальное отверстие в стеклянной двери
- Подшипник защищен с обеих сторон