Комплектующие для водоснабжения и сантехники
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783 товара
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- 945 ₽металл, 147x138x50 ммТип: держатель для туалетной бумагиМатериал: металлГабариты, мм: 147x138x50Полочка для телефона: НетПоверхность: глянцевая
- 963 ₽металл, 195х68х80 ммТип: держатель для туалетной бумагиМатериал: металлГабариты, мм: 195х68х80Полочка для телефона: НетПоверхность: глянцевая
- 2 310 ₽металл, 260x160x120 ммТип: держатель для туалетной бумагиМатериал: металлГабариты, мм: 260x160x120Полочка для телефона: НетПоверхность: глянцевая
- 1 405 ₽металл, 145x170x60 ммТип: держатель для туалетной бумагиМатериал: металлГабариты, мм: 145x170x60Полочка для телефона: НетПоверхность: глянцевая
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- 504 ₽170x60x96 ммТип: держатель для туалетной бумагиГабариты, мм: 170x60x96Полочка для телефона: НетПоверхность: глянцевая
- 801 ₽60х165х115 ммТип: держатель для туалетной бумагиГабариты, мм: 60х165х115Полочка для телефона: НетПоверхность: глянцевая
- 3 320 ₽
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- Персональная скидка
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Подключение новых модулей и устройств к системе водоснабжения, регулировка тока воды – для всего этого используются специальные комплектующие элементы. С их помощью достигается необходимая производительность системы, полная эксплуатационная безопасность и герметичность контура.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить комплектующие для водоснабжения и сантехники в городе Ярославль по цене от 9 до 12890 рублей. В наличии более 783 наименований. Комплектующие для водоснабжения и сантехники можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.