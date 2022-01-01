Проводной комнатный термостат Teplocom TS-2AA/8A для котла

Преимущества

Индикация температуры в помещении

Индикация состояния реле

Индикация разряда батарей

Кнопка включения и выключения термостата

Защита системы от замерзания

Работа с нормально открытой или нормально закрытой логикой

Питание от двух батарей типа АА, 2 шт

Проводной комнатный термостат Teplocom TS-2AA/8A используется для контроля работы котла отопления и управления термоэлектрическими сервоприводами. Термостат имеет сквозной монтаж. На дисплее термостата можно увидеть информацию о температуре, состоянии котла, индикация разряда батареи. Высокочувствительный датчик сводить к минимуму погрешность устанавливаемой температуры. Переключатель на корпусе позволяет быстро включить/выключить прибор. За счет специальной конструкции заряда батарей хватит более чем на год