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Проводной комнатный термостат Teplocom TS-2AA/8A для котла
2 880 ₽
Термостаты
    Проводной комнатный термостат Teplocom TS-2AA/8A для котла
    Арт. О00000033818
    Проводной комнатный термостат Teplocom TS-2AA/8A для котла
    Проводной комнатный термостат Teplocom TS-2AA/8A для котла
    Проводной комнатный термостат Teplocom TS-2AA/8A для котла
    Проводной комнатный термостат Teplocom TS-2AA/8A для котла
    Проводной комнатный термостат Teplocom TS-2AA/8A для котла
    Проводной комнатный термостат Teplocom TS-2AA/8A для котла
      Проводной комнатный термостат Teplocom TS-2AA/8A для котла
      Проводной комнатный термостат Teplocom TS-2AA/8A для котла
      Проводной комнатный термостат Teplocom TS-2AA/8A для котла
      Проводной комнатный термостат Teplocom TS-2AA/8A для котла
      Проводной комнатный термостат Teplocom TS-2AA/8A для котла
      Проводной комнатный термостат Teplocom TS-2AA/8A для котла

      Проводной комнатный термостат Teplocom TS-2AA/8A для котла

      2 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033818

      Характеристики

      Производитель
      		Teplocom
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		термостат
      Габариты, мм
      		86x86x36
      Все характеристики
      2 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Проводной комнатный термостат Teplocom TS-2AA/8A используется для контроля работы котла отопления и управления термоэлектрическими сервоприводами. Термостат имеет сквозной монтаж.  На дисплее термостата можно увидеть информацию о температуре, состоянии котла, индикация разряда батареи. Высокочувствительный датчик сводить к минимуму погрешность устанавливаемой температуры. Переключатель на корпусе позволяет быстро включить/выключить прибор. За счет специальной конструкции заряда батарей хватит более чем на год

        Преимущества

        • Индикация температуры в помещении
        • Индикация состояния реле
        • Индикация разряда батарей
        • Кнопка включения и выключения термостата
        • Защита системы от замерзания
        • Работа с нормально открытой или нормально закрытой логикой
        • Питание от двух батарей типа АА, 2 шт