Проводной комнатный термостат Teplocom TS-2AA/8A для котла
Арт. О00000033818
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|термостат
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Габариты, мм
|86x86x36
- Проводной комнатный термостат Teplocom TS-2AA/8A используется для контроля работы котла отопления и управления термоэлектрическими сервоприводами. Термостат имеет сквозной монтаж. На дисплее термостата можно увидеть информацию о температуре, состоянии котла, индикация разряда батареи. Высокочувствительный датчик сводить к минимуму погрешность устанавливаемой температуры. Переключатель на корпусе позволяет быстро включить/выключить прибор. За счет специальной конструкции заряда батарей хватит более чем на год
Преимущества
- Индикация температуры в помещении
- Индикация состояния реле
- Индикация разряда батарей
- Кнопка включения и выключения термостата
- Защита системы от замерзания
- Работа с нормально открытой или нормально закрытой логикой
- Питание от двух батарей типа АА, 2 шт