Стабилизатор напряжения Teplocom ST-555
Арт. X130514
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|128x170x85
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Частота питающей сети, Гц
|50
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Стабилизатор напряжения Бастион Teplocom ST-555 это небольшой и очень практичный прибор, который позволяет выравнивать величину электрического напряжения в сети, и тем самым снижает риск возникновения неполадок в системе электроэнергии. Может устанавливаться как в жилых, так и в промышленных помещениях с целью сохранения качества снабжения их электричеством. Стабилизатор отличается простотой монтажа, оснащен защитой от всплеска напряжения, громоотводящим механизмом. При возникновении аварийной ситуации прибор выключается автоматически. Воздушная система охлаждения позволяет работать в любое время года.
Преимущества стабилизатора напряжения Бастион Teplocom ST-555:
- Быстро подключается;
- Не подвержен повреждению при перепадах напряжения;
- Защищен от молнии;
- Имеет большую перегрузочную мощность;
- Продлевает срок службы электроприборов.
Комплектация Бастион Teplocom ST-555:
- Стабилизатор Бастион Teplocom ST-555;
- Руководство по эксплуатации;
- Упаковка.