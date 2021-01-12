Стабилизатор напряжения Teplocom ST-555

Стабилизатор напряжения Бастион Teplocom ST-555 это небольшой и очень практичный прибор, который позволяет выравнивать величину электрического напряжения в сети, и тем самым снижает риск возникновения неполадок в системе электроэнергии. Может устанавливаться как в жилых, так и в промышленных помещениях с целью сохранения качества снабжения их электричеством. Стабилизатор отличается простотой монтажа, оснащен защитой от всплеска напряжения, громоотводящим механизмом. При возникновении аварийной ситуации прибор выключается автоматически. Воздушная система охлаждения позволяет работать в любое время года.

Преимущества стабилизатора напряжения Бастион Teplocom ST-555:

Быстро подключается;

Не подвержен повреждению при перепадах напряжения;

Защищен от молнии;

Имеет большую перегрузочную мощность;

Продлевает срок службы электроприборов.

Комплектация Бастион Teplocom ST-555: