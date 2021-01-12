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Стабилизатор напряжения Teplocom ST-555
4.5
41
5 610 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Teplocom ST-555
    Арт. X130514
    4.5
    41
    Стабилизатор напряжения Teplocom ST-555
    Стабилизатор напряжения Teplocom ST-555
      Стабилизатор напряжения Teplocom ST-555
      Стабилизатор напряжения Teplocom ST-555

      Стабилизатор напряжения Teplocom ST-555

      5 610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X130514
      4.5
      41

      Характеристики

      Производитель
      		Teplocom
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		128x170x85
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      5 610 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Стабилизатор напряжения Бастион Teplocom ST-555 это небольшой и очень практичный прибор, который позволяет выравнивать величину электрического напряжения в сети, и тем самым снижает риск возникновения неполадок в системе электроэнергии. Может устанавливаться как в жилых, так и в промышленных помещениях с целью сохранения качества снабжения их электричеством. Стабилизатор отличается простотой монтажа, оснащен защитой от всплеска напряжения, громоотводящим механизмом. При возникновении аварийной ситуации прибор выключается автоматически. Воздушная система охлаждения позволяет работать в любое время года.

        Преимущества стабилизатора напряжения Бастион Teplocom ST-555:

        • Быстро подключается;
        • Не подвержен повреждению при перепадах напряжения;
        • Защищен от молнии;
        • Имеет большую перегрузочную мощность;
        • Продлевает срок службы электроприборов.

        Комплектация Бастион Teplocom ST-555:

        • Стабилизатор Бастион Teplocom ST-555;
        • Руководство по эксплуатации;
        • Упаковка.