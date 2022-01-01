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Электрика и свет

Лампы

55 товаров
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В этом разделе «Бигам» предлагает большой выбор товаров для освещения: LED, люминесцентные, накаливаемые, а также диммируемые и филаментные светодиодные лампочки, которые пригодятся в особых условиях. После просмотра понравившиеся модели можно добавить в корзину или избранное, и сравнить между собой.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить лампы в городе Ярославль по цене от 17 до 174 рубля. В наличии более 55 наименований. Лампы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Лампа для люстры Eurolux LL-E-A60-15W-230-4K, Е27 на 15Вт, яркость до 4000К
105 ₽
Лампа для люстры Eurolux LL-E-A60-15W-230-4K, Е27 на 15Вт, яркость до 4000К
Умная лампа в упаковке Eurolux LL-E-A60-7W-230-2.7K, Е27, белый цвет, 7Вт
70 ₽
Умная лампа в упаковке Eurolux LL-E-A60-7W-230-2.7K, Е27, белый цвет, 7Вт
Компактная лампа Eurolux LL-E-A60-9W-230-2.7K, E27, на 9Вт, форма груша
80 ₽
Компактная лампа Eurolux LL-E-A60-9W-230-2.7K, E27, на 9Вт, форма груша
Лампочка в упаковке Eurolux LL-E-A70-20W-230-2.7K-E27, на 20Вт, 3000K
140 ₽
Лампочка в упаковке Eurolux LL-E-A70-20W-230-2.7K-E27, на 20Вт, 3000K
Дневная лампа Eurolux LL-E-C37-5W-230-2.7K, E14, в упаковке, теплое освещение
59 ₽
Дневная лампа Eurolux LL-E-C37-5W-230-2.7K, E14, в упаковке, теплое освещение
Электронная лампочка Eurolux LL-E-C37-5W-230-4K, E14, на 5Вт, 400 Лм
70 ₽
Электронная лампочка Eurolux LL-E-C37-5W-230-4K, E14, на 5Вт, 400 Лм
Белая лампа Eurolux LL-E-C37-6W-230-2.7K, E14, на 6Вт, напряжение 220 В
80 ₽
Белая лампа Eurolux LL-E-C37-6W-230-2.7K, E14, на 6Вт, напряжение 220 В
Лампочка Eurolux LL-E-C37-6W-230-2.7K-E27, 6 Вт, колба C37, напряжение 220 В
68 ₽
Лампочка Eurolux LL-E-C37-6W-230-2.7K-E27, 6 Вт, колба C37, напряжение 220 В
Умная лампа Eurolux LL-E-C37-6W-230-4K-E14, мощность 6W, нейтральное свечение
70 ₽
Умная лампа Eurolux LL-E-C37-6W-230-4K-E14, мощность 6W, нейтральное свечение
Лампочка Eurolux LL-E-C37-7W-230-2.7K-E14, 560 Лм (шар), теплый, напряжение 220 В
70 ₽
Лампочка Eurolux LL-E-C37-7W-230-2.7K-E14, 560 Лм (шар), теплый, напряжение 220 В
Лампочка Eurolux LL-E-C37-7W-230-4K-E14, обычная, белая, поток 560 Лм
75 ₽
Лампочка Eurolux LL-E-C37-7W-230-4K-E14, обычная, белая, поток 560 Лм
Лампочка Eurolux LL-E-G45-7W-230-2.7K-E14, обычная, в упаковке, 560 Лм
75 ₽
Лампочка Eurolux LL-E-G45-7W-230-2.7K-E14, обычная, в упаковке, 560 Лм
Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-5W-230-4K-E14 (5 Вт, свеча, Е14)
74 ₽
Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-5W-230-4K-E14 (5 Вт, свеча, Е14)
Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-6W-230-3K-E27 (6 Вт, свеча, Е27)
71 ₽
Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-6W-230-3K-E27 (6 Вт, свеча, Е27)
Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-6W-230-4K-E14 (6 Вт, свеча, Е14)
71 ₽
Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-6W-230-4K-E14 (6 Вт, свеча, Е14)
Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-7W-230-3K-E14 (7 Вт, свеча, Е14)
80 ₽
Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-7W-230-3K-E14 (7 Вт, свеча, Е14)
Светодиодная лампа Ресанта LL-R-G45-7W-230-3K-E14 (7 Вт, шар, Е14)
80 ₽
Светодиодная лампа Ресанта LL-R-G45-7W-230-3K-E14 (7 Вт, шар, Е14)
Потолочная лампочка Ionich ILED-SMD2835-C37-10-900-220-4-E14, на 10Вт до 4100K
90 ₽
Потолочная лампочка Ionich ILED-SMD2835-C37-10-900-220-4-E14, на 10Вт до 4100K
Лампа cветодиодная IONICH I LED, белый, цветовая температура 4000K
130 ₽
Лампа cветодиодная IONICH I LED, белый, цветовая температура 4000K
Лампочка IONICH I LED, белый, цветовая температура 4000К
130 ₽
Лампочка IONICH I LED, белый, цветовая температура 4000К
Светодиодная лампочка IONICH I LED FR, колба C37, свеча
60 ₽
Светодиодная лампочка IONICH I LED FR, колба C37, свеча
Бытовая лампа в упаковке Eurolux LL-E-A60-11W-230-2.7K, E27, на 11Вт, 3000к
80 ₽
Бытовая лампа в упаковке Eurolux LL-E-A60-11W-230-2.7K, E27, на 11Вт, 3000к
Лампа в упаковке Eurolux LL-E-A60-11W-230-4K, E27, до 4000К, белый цвет
80 ₽
Лампа в упаковке Eurolux LL-E-A60-11W-230-4K, E27, до 4000К, белый цвет
Лампа cветодиодная для дома Eurolux LL-E-A60-13W-230-4K, E27, до 4000К, белый цвет
100 ₽
Лампа cветодиодная для дома Eurolux LL-E-A60-13W-230-4K, E27, до 4000К, белый цвет
Дневная лампа Eurolux LL-E-A60-15W-230-2.7K, E27, белый цвет, напряжение 220 В
110 ₽
Дневная лампа Eurolux LL-E-A60-15W-230-2.7K, E27, белый цвет, напряжение 220 В
Современная лампа Eurolux LL-E-A60-7W-230-4K, E27, до 4100К, груша, cветодиодная
75 ₽
Современная лампа Eurolux LL-E-A60-7W-230-4K, E27, до 4100К, груша, cветодиодная
Лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-4K-E27, для любого интерьера, груша
140 ₽
Лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-4K-E27, для любого интерьера, груша
Белая лампочка Eurolux LL-E-C37-6W-230-4K-E27, 480 Лм, нейтральный
70 ₽
Белая лампочка Eurolux LL-E-C37-6W-230-4K-E27, 480 Лм, нейтральный
Лампочка Eurolux LL-E-G45-7W-230-4K-E14, в упаковке, на дачу, 560 Лм
90 ₽
Лампочка Eurolux LL-E-G45-7W-230-4K-E14, в упаковке, на дачу, 560 Лм
Электрическая лампочка Eurolux LL-E-MR16-7W-230-2,7K-GU5.3, в торшер, теплое освещение
75 ₽
Электрическая лампочка Eurolux LL-E-MR16-7W-230-2,7K-GU5.3, в торшер, теплое освещение
Настенная лампочка Eurolux LL-E-MR16-7W-230-4K, GU5.3, в детскую, нейтральный
70 ₽
Настенная лампочка Eurolux LL-E-MR16-7W-230-4K, GU5.3, в детскую, нейтральный
Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-9W-230-4K-E27 (9 Вт, Е27)
80 ₽
Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-9W-230-4K-E27 (9 Вт, Е27)
Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A65-15W-230-4K-E27 (15 Вт, Е27)
120 ₽
Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A65-15W-230-4K-E27 (15 Вт, Е27)
Лампочка Eurolux LL-E-A60-9W-230-4K, в упаковке, нейтральный, E27
74 ₽
Лампочка Eurolux LL-E-A60-9W-230-4K, в упаковке, нейтральный, E27
Лампочка Ресанта LL-R-MR16-7W-230-3K, GU5.3, от розетки Ресанта, теплый, 560 Лм
78 ₽
Лампочка Ресанта LL-R-MR16-7W-230-3K, GU5.3, от розетки Ресанта, теплый, 560 Лм
Прозрачная лампа накаливания Лисма МО 24, форма груша
17 ₽
Прозрачная лампа накаливания Лисма МО 24, форма груша