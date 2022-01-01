Лампы
55 товаров
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- 130 ₽светодиодная лампа, E14
- 76 ₽светодиодная лампа, E27
- 70 ₽светодиодная лампа, E27
- 90 ₽светодиодная лампа, E14
- 130 ₽светодиодная лампа, E27
- 60 ₽светодиодная лампа, E14
- 174 ₽светодиодная лампа, E27
- 86 ₽светодиодная лампа, E27
- 120 ₽светодиодная лампа, E27
- 140 ₽светодиодная лампа, E27
- 75 ₽светодиодная лампа, GU5.3
- 105 ₽светодиодная лампа, E27
- 80 ₽светодиодная лампа, E27
- 110 ₽светодиодная лампа, E27
- 80 ₽светодиодная лампа, E27
В этом разделе «Бигам» предлагает большой выбор товаров для освещения: LED, люминесцентные, накаливаемые, а также диммируемые и филаментные светодиодные лампочки, которые пригодятся в особых условиях. После просмотра понравившиеся модели можно добавить в корзину или избранное, и сравнить между собой.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить лампы в городе Ярославль по цене от 17 до 174 рубля. В наличии более 55 наименований. Лампы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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