Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-6W-230-4K-E27 (6 Вт, свеча, нейтральный свет, Е27)
Арт. О00000012829
Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-6W-230-4K-E27 (6 Вт, свеча, нейтральный свет, Е27)
Арт. О00000012829
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-6W-230-4K-E27 изготовлена из прочных материалов высокого качества, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации. В конструкции есть цоколь Е27, что позволяет вкручивать модель в различные торшеры, бра или люстры. Изделие оптимально для помещений жилых или коммерческих зданий. За счет специальных диодов лампа рассчитана на непрерывное функционирование в течение 35000 ч. Модель излучает естественный белый свет, так как имеет цветовую температуру 4000 К. Экономить электричество позволяет максимальная потребляемая мощность изделия 6 Вт. Лампа характеризуется компактностью и имеет малый вес, что обеспечивает удобство при монтаже и эксплуатации.
Преимущества
- Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
- Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
- Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»
- Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
- Демократичная цена