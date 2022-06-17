Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-6W-230-4K-E27 (6 Вт, свеча, нейтральный свет, Е27)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-6W-230-4K-E27 изготовлена из прочных материалов высокого качества, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации. В конструкции есть цоколь Е27, что позволяет вкручивать модель в различные торшеры, бра или люстры. Изделие оптимально для помещений жилых или коммерческих зданий. За счет специальных диодов лампа рассчитана на непрерывное функционирование в течение 35000 ч. Модель излучает естественный белый свет, так как имеет цветовую температуру 4000 К. Экономить электричество позволяет максимальная потребляемая мощность изделия 6 Вт. Лампа характеризуется компактностью и имеет малый вес, что обеспечивает удобство при монтаже и эксплуатации.