Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-9W-230-3K-E27 (9 Вт, груша, теплый свет, Е27)
Арт. О00000012818
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-9W-230-3K-E27 рассчитана на непрерывную работу в течение 35000 ч. Экономить электрическую энергию позволяет максимальная потребляемая мощность модели 9 Вт. Изделие произведено из ударопрочных материалов и характеризуется длительным сроком службы. Лампа не подвержена образованию сколов, царапин и других механических повреждений, поэтому в течение продолжительного времени даже при многократном использовании сохраняет первоначальные свойства и потребительские качества. Комфорт при эксплуатации обеспечивают легкий вес и компактный размер модели. Изделие работает от электрической сети с напряжением 220 В.
Преимущества
- Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
- Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
- Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»
- Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
- Демократичная цена