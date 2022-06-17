Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-9W-230-3K-E27 (9 Вт, груша, теплый свет, Е27)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-9W-230-3K-E27 рассчитана на непрерывную работу в течение 35000 ч. Экономить электрическую энергию позволяет максимальная потребляемая мощность модели 9 Вт. Изделие произведено из ударопрочных материалов и характеризуется длительным сроком службы. Лампа не подвержена образованию сколов, царапин и других механических повреждений, поэтому в течение продолжительного времени даже при многократном использовании сохраняет первоначальные свойства и потребительские качества. Комфорт при эксплуатации обеспечивают легкий вес и компактный размер модели. Изделие работает от электрической сети с напряжением 220 В.