Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A65-15W-230-3K-E27 (15 Вт, груша, теплый свет, Е27)
Арт. О00000012820
Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A65-15W-230-3K-E27 (15 Вт, груша, теплый свет, Е27)
Арт. О00000012820
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A65-15W-230-3K-E27 имеет легкий вес и компактный размер, что создает удобство при монтаже даже в труднодоступных местах. Модель изготовлена из качественных материалов, что обеспечивает продолжительный срок службы. Изделие характеризуется устойчивостью к износу, не подвержено деформации и внешнему воздействию. За счет этого лампа сохраняет эксплуатационные свойства даже при регулярном применении. Модель имеет цоколь Е27, поэтому оптимальна для вкручивания в торшеры, люстры, а также бра. Изделие можно использовать для освещения помещений школы, квартиры, салона красоты, детского сада, загородного дома, дачи, офиса или гостиницы.
Преимущества
- Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
- Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
- Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»
- Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
- Демократичная цена