Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A65-15W-230-3K-E27 (15 Вт, груша, теплый свет, Е27)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A65-15W-230-3K-E27 имеет легкий вес и компактный размер, что создает удобство при монтаже даже в труднодоступных местах. Модель изготовлена из качественных материалов, что обеспечивает продолжительный срок службы. Изделие характеризуется устойчивостью к износу, не подвержено деформации и внешнему воздействию. За счет этого лампа сохраняет эксплуатационные свойства даже при регулярном применении. Модель имеет цоколь Е27, поэтому оптимальна для вкручивания в торшеры, люстры, а также бра. Изделие можно использовать для освещения помещений школы, квартиры, салона красоты, детского сада, загородного дома, дачи, офиса или гостиницы.