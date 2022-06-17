Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A80-20W-230-3K-E27 (20 Вт, груша, теплый свет, Е27)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A80-20W-230-3K-E27 вкручивается в бра, торшеры, люстры загородного дома, квартиры, салона красоты, офиса, школы, детского сада, ресторана или гостиницы. При изготовлении модели использовались высокопрочные материалы, что обеспечивает продолжительный эксплуатационный срок. За счет устойчивости изделия к внешнему воздействию и износу сохраняются первоначальные свойства. В конструкции лампы есть мощные диоды, благодаря которым обеспечивается непрерывная работа в течение 35000 ч. Модель оптимальна для монтажа даже в труднодоступных местах, так как характеризуется компактностью и имеет легкий вес.