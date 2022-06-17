Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-5W-230-4K-E14 (5 Вт, свеча, нейтральный свет, Е14)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-5W-230-4K-E14 изготовлена из качественных, прочных материалов. Модель устойчива к износу, деформации и внешнему воздействию, поэтому даже при многократном применении сохраняет первоначальные свойства. Изделие имеет компактный размер и малый вес, поэтому оптимально для установки в труднодоступных местах. Лампа предназначена для использования в жилых, производственных, общественных или административных помещениях. Благодаря цоколю Е14 модель используется в различных торшерах, бра или люстрах. Изделие излучает равномерный свет за счет матового покрытия колбы. Лампа функционирует с максимальной мощностью 5 Вт, что обеспечивает экономию электрической энергии.