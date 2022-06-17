Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A65-15W-230-4K-E27 (15 Вт, груша, нейтральный свет, Е27)

Преимущества

Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)

Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания

Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»

Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания

Демократичная цена

Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A65-15W-230-4K-E27 произведена из качественных материалов, поэтому имеет продолжительный период эксплуатации. Модель не подвержена износу, деформации и внешнему воздействию и сохраняет первоначальные свойства, в том числе при регулярном применении в течение продолжительного времени. Изделие предназначено для использования в бра, люстрах и торшерах в жилых или коммерческих зданиях. Лампа оснащена мощными диодами, поэтому рассчитана на функционирование в течение 35000 ч. Матовое покрытие колбы модели обеспечивает равномерное и мягкое рассеивание света. Экономить затраты на коммунальные услуги позволяет максимальная потребляемая мощность 15 Вт.