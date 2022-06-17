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Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-7W-230-4K-E27 (7 Вт, груша, нейтральный свет, Е27)
5.0
2
76 ₽
Лампы
    Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-7W-230-4K-E27 (7 Вт, груша, нейтральный свет, Е27)
    Арт. О00000012817
    5.0
    2
    Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-7W-230-4K-E27 (7 Вт, груша, нейтральный свет, Е27)

      Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-7W-230-4K-E27 (7 Вт, груша, нейтральный свет, Е27)

      76 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012817
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Напряжение сети, В
      		220
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      76 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Светодиодная лампа Ресанта LL-R-A60-7W-230-4K-E27 изготовлена из долговечного, прочного материала, поэтому сохраняет первоначальные свойства в течение продолжительного времени. Модель не подвержена образованию потертостей и сколов, поэтому даже в процессе регулярной эксплуатации имеет длительный срок службы. Удобство при применении и установке обеспечивают малый размер и легкий вес изделия. Лампа предназначена для использования в помещениях зданий административного, жилого, промышленного или общественного назначения. Модель оснащена цоколем Е27, поэтому оптимальна для торшеров, бра или люстр. Благодаря матовому рассеивателю изделие излучает равномерный естественный белый свет.

        Преимущества

        • Малое энергопотребление — в среднем в восемь раз меньше, чем у ламп накаливания аналогичной яркости (класс А)
        • Большой срок службы — работают в 25–35 раз дольше ламп накаливания
        • Лампы почти не нагреваются. Комфортно вкручивать и выкручивать «на горячую»
        • Стабильная яркость освещения при колебаниях напряжения питания
        • Демократичная цена