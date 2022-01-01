Стабилизаторы напряжения
122 товара
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- 3 490 ₽Тип: цифровойМощность, кВт: 1Входное напряжение: 260 В
- 3 390 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 1.5Входное напряжение: 260 В
- 13 790 ₽Тип: цифровойМощность, кВт: 10Входное напряжение: 260 В
- 3 190 ₽Тип: цифровойМощность, кВт: 0.5Входное напряжение: 260 В
- 2 590 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 1Входное напряжение: 260 В
- 3 340 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 0.5Входное напряжение: 270 В
- 2 190 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 0.5Входное напряжение: 260 В
- 4 690 ₽Тип: цифровойМощность, кВт: 2Входное напряжение: 260 В
- 5 610 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 0.22Входное напряжение: 260 В
- 12 290 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 10Входное напряжение: 260 В
- 18 801 ₽Тип: электромеханическийМощность, кВт: 10Входное напряжение: 260 В
- 7 190 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 3Входное напряжение: 260 В
- 3 990 ₽Тип: цифровойМощность, кВт: 1.5Входное напряжение: 260 В
- 11 190 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 8Входное напряжение: 260 В
- 8 490 ₽Тип: цифровойМощность, кВт: 5Входное напряжение: 260 В
- 3 990 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 2Входное напряжение: 260 В
- 7 590 ₽Тип: цифровойМощность, кВт: 3Входное напряжение: 260 В
- 15 100 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 4Входное напряжение: 265 В
Стабилизатор напряжения – это оборудование, которое используется для преобразования входного напряжения. Предохраняет электротехнику от короткого замыкания, защищают от аварийных ситуаций и обеспечивают бесперебойную работу электросети, продлевая срок службы электроустройств. Здесь вы можете добавить в сравнение понравившийся товар, а затем в избранное.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить стабилизаторы напряжения в городе Ярославль по цене от 1275 до 765230 рублей. В наличии более 122 наименований. Стабилизаторы напряжения можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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