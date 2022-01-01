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Электрика и свет

Стабилизаторы напряжения

122 товара
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Стабилизатор напряжения – это оборудование, которое используется для преобразования входного напряжения. Предохраняет электротехнику от короткого замыкания, защищают от аварийных ситуаций и обеспечивают бесперебойную работу электросети, продлевая срок службы электроустройств. Здесь вы можете добавить в сравнение понравившийся товар, а затем в избранное.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить стабилизаторы напряжения в городе Ярославль по цене от 1275 до 765230 рублей. В наличии более 122 наименований. Стабилизаторы напряжения можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1000/1-ЭМ
3 820 ₽
Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1000/1-ЭМ
Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 2000/1-Ц
3 990 ₽
Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 2000/1-Ц
Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 2000/1-ЭМ
5 930 ₽
Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 2000/1-ЭМ
Стабилизатор напряжения для котла Teplocom ST-222/500
4 190 ₽
Стабилизатор напряжения для котла Teplocom ST-222/500
Стабилизатор напряжения Ресанта СПН-3500
9 990 ₽
Стабилизатор напряжения Ресанта СПН-3500
Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 8000 Н/1-Ц Lux
12 590 ₽
Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 8000 Н/1-Ц Lux
Стабилизатор напряжения Энергия 500 Люкс Е0101-0122
3 800 ₽
Стабилизатор напряжения Энергия 500 Люкс Е0101-0122
Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ 1000 Люкс Е0101-0123
4 100 ₽
Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ 1000 Люкс Е0101-0123
Стабилизатор напряжения Энергия АРС-1000 Е0101-0111
7 360 ₽
Стабилизатор напряжения Энергия АРС-1000 Е0101-0111
Стабилизатор напряжения Энергия АРС-500 Е0101-0131
6 070 ₽
Стабилизатор напряжения Энергия АРС-500 Е0101-0131
Стабилизатор напряжения Энергия VOLTRON 10 000 E0101-0160
26 130 ₽
Стабилизатор напряжения Энергия VOLTRON 10 000 E0101-0160
Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STP 20000 , 16 ступеней
56 110 ₽
Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STP 20000 , 16 ступеней
Стабилизатор напряжения, 0.6 кВА, настенная установка
6 990 ₽
Стабилизатор напряжения, 0.6 кВА, настенная установка
Стабилизатор напряжения RUCELF SDW-500-D, настенная установка
1 488 ₽
Стабилизатор напряжения RUCELF SDW-500-D, настенная установка
Блок с авто управлением от электрических перепадов, помех
33 290 ₽
Блок с авто управлением от электрических перепадов, помех
Стабилизатор напряжения, 1.5 кВА, напольная установка
2 889 ₽
Стабилизатор напряжения, 1.5 кВА, напольная установка
Умный стабилизатор напряжения 0.5 кВА, настенная установка
2 158 ₽
Умный стабилизатор напряжения 0.5 кВА, настенная установка
Стабилизатор напряжения, 2 кВА, напольная установка
5 099 ₽
Стабилизатор напряжения, 2 кВА, напольная установка
Стабилизатор напряжения, 5 кВА, напольная установка
6 800 ₽
Стабилизатор напряжения, 5 кВА, напольная установка
Стабилизатор напряжения, 10 кВА, напольная установка
15 400 ₽
Стабилизатор напряжения, 10 кВА, напольная установка
Стабилизатор напряжения АСН- 1 000 Н2/1-Ц Ресанта
2 670 ₽
Стабилизатор напряжения АСН- 1 000 Н2/1-Ц Ресанта
Стабилизатор АСН- 5 000/1-Ц Ресанта
6 110 ₽
Стабилизатор АСН- 5 000/1-Ц Ресанта
Стабилизатор напряжения АСН- 8 000 Н/1-Ц Ресанта Lux
9 800 ₽
Стабилизатор напряжения АСН- 8 000 Н/1-Ц Ресанта Lux
Стабилизатор напряжения АСН-15 000/1-Ц Ресанта
21 000 ₽
Стабилизатор напряжения АСН-15 000/1-Ц Ресанта
Стабилизатор напряжения инверторного типа, 6 кВА
14 100 ₽
Стабилизатор напряжения инверторного типа, 6 кВА
Стабилизатор С1000 Ресанта
2 460 ₽
Стабилизатор С1000 Ресанта
Стабилизатор С2000 Ресанта
3 570 ₽
Стабилизатор С2000 Ресанта
Стабилизатор СПН- 900 Ресанта
3 200 ₽
Стабилизатор СПН- 900 Ресанта
Стабилизатор напряжения, 2 кВА, напольная установка, от сети
8 500 ₽
Стабилизатор напряжения, 2 кВА, напольная установка, от сети
Комбинированный выпрямитель напряжения тока АСН-30 000/3
61 190 ₽
Комбинированный выпрямитель напряжения тока АСН-30 000/3
Гибридный выпрямитель тока АСН-20 000/3
47 390 ₽
Гибридный выпрямитель тока АСН-20 000/3
Садовый ИБП против скачков тока, с метал. корпусом, без сети
33 485 ₽
Садовый ИБП против скачков тока, с метал. корпусом, без сети
Технический выпрямитель напряжения АСН-15 000
34 690 ₽
Технический выпрямитель напряжения АСН-15 000
Стабилизатор напряжения инверторного типа, 0.6 кВА
9 650 ₽
Стабилизатор напряжения инверторного типа, 0.6 кВА
Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STL 15000, 9 ступеней
44 200 ₽
Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STL 15000, 9 ступеней