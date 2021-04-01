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Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 3000/1-Ц
4.1
17
7 190 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 3000/1-Ц
    Арт. X183146
    4.1
    17
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 3000/1-Ц

      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 3000/1-Ц

      7 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X183146
      4.1
      17

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		220x230x340
      Частота питающей сети, Гц
      		50, 60
      Все характеристики
      7 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стабилизатор РЕСАНТА ACH 3000/1 Ц предназначен для нивелирования последствий скачков напряжения в электрической сети. Этот аппарат способен превратить напряжение от 140 В до 260 В в стандартные 220 В для подключенных к нему инструментов и техники. Таким образом, электроприборам гарантируется безопасность эксплуатации и защита от перегрузок. К стабилизатору можно подключить приборы общей мощностью до 3 кВт. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 3000 напряжения имеет напольную конструкцию. Корпус сделан из металла и имеет класс защиты IP20. Это обеспечивает защиту двигателя от пыли и возможность работы в условиях повышенной влажности (до 80%). КПД работы составляет 97%. Стабилизатор напряжения РЕСАНТА ACH 3000 стоит купить для эксплуатации в быту и на различных предприятиях, в том числе строительных площадках. Такое решение позволит сохранить рабочую аппаратуру или бытовую технику при скачках напряжения.

        Преимущества

        • Системы защиты от перегрузок и перегрева
        • Широкий спектр рабочего напряжения (140—260 В)
        • Удобная система управления и индикация работы