Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 3000/1-Ц

Преимущества

Системы защиты от перегрузок и перегрева

Широкий спектр рабочего напряжения (140—260 В)

Удобная система управления и индикация работы





Стабилизатор РЕСАНТА ACH 3000/1 Ц предназначен для нивелирования последствий скачков напряжения в электрической сети. Этот аппарат способен превратить напряжение от 140 В до 260 В в стандартные 220 В для подключенных к нему инструментов и техники. Таким образом, электроприборам гарантируется безопасность эксплуатации и защита от перегрузок. К стабилизатору можно подключить приборы общей мощностью до 3 кВт. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 3000 напряжения имеет напольную конструкцию. Корпус сделан из металла и имеет класс защиты IP20. Это обеспечивает защиту двигателя от пыли и возможность работы в условиях повышенной влажности (до 80%). КПД работы составляет 97%. Стабилизатор напряжения РЕСАНТА ACH 3000 стоит купить для эксплуатации в быту и на различных предприятиях, в том числе строительных площадках. Такое решение позволит сохранить рабочую аппаратуру или бытовую технику при скачках напряжения.