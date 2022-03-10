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Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта ACH 5000 Н/1-Ц Lux
5.0
2
8 490 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта ACH 5000 Н/1-Ц Lux
    Арт. X18306
    5.0
    2
    Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта ACH 5000 Н/1-Ц Lux

      Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта ACH 5000 Н/1-Ц Lux

      8 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X18306
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		260x155x310
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      8 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стабилизатор РЕСАНТА ACH 5000 Н напряжения легко справляется с перепадами в электрической сети. Подключение техники через этот аппарат защищает ее от перегрузок в случае понижения или повышения напряжения в диапазоне от 140 и до 260 В соответственно. Стабилизатор обеспечивает напряжение в 220 В для подключаемых приборов и поддерживает общую нагрузку до 5 кВт. Стабилизатор РЕСАНТА 5000 Н/1 Ц Lux оборудован такими дополнительными системами, как принудительное охлаждение и автоматическое отключение при превышении рабочего диапазона напряжения. Также имеется функция «байпас». Она дает возможность активировать нагрузку, не задействуя стабилизатор. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 5000 Н стоит купить для подключения нескольких бытовых приборов повышенной мощности, например, стиральной машины, духовки или бойлера. Можно запитать сразу несколько таких единиц техники. Магазин «Бигам» предлагает стабилизатор РЕСАНТА ACH 5000 Н напряжения по цене выгодной, адекватной прибору такой мощности. Приобретая этот стабилизатор у нас, вы получаете доставку во все регионы России.

        Преимущества

        • Широкий диапазон рабочего напряжения, от 140 до 260 В
        • Высокий параметр поддерживаемой мощности, до 5 кВт
        • Функция «байпас»
        • Принудительное охлаждение