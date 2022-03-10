Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта ACH 5000 Н/1-Ц Lux
Арт. X18306
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты, мм
|260x155x310
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Частота питающей сети, Гц
|50
- Стабилизатор РЕСАНТА ACH 5000 Н напряжения легко справляется с перепадами в электрической сети. Подключение техники через этот аппарат защищает ее от перегрузок в случае понижения или повышения напряжения в диапазоне от 140 и до 260 В соответственно. Стабилизатор обеспечивает напряжение в 220 В для подключаемых приборов и поддерживает общую нагрузку до 5 кВт. Стабилизатор РЕСАНТА 5000 Н/1 Ц Lux оборудован такими дополнительными системами, как принудительное охлаждение и автоматическое отключение при превышении рабочего диапазона напряжения. Также имеется функция «байпас». Она дает возможность активировать нагрузку, не задействуя стабилизатор. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 5000 Н стоит купить для подключения нескольких бытовых приборов повышенной мощности, например, стиральной машины, духовки или бойлера. Можно запитать сразу несколько таких единиц техники. Магазин «Бигам» предлагает стабилизатор РЕСАНТА ACH 5000 Н напряжения по цене выгодной, адекватной прибору такой мощности. Приобретая этот стабилизатор у нас, вы получаете доставку во все регионы России.
Преимущества
- Широкий диапазон рабочего напряжения, от 140 до 260 В
- Высокий параметр поддерживаемой мощности, до 5 кВт
- Функция «байпас»
- Принудительное охлаждение