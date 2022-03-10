Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта ACH 5000 Н/1-Ц Lux

Преимущества

Широкий диапазон рабочего напряжения, от 140 до 260 В

Высокий параметр поддерживаемой мощности, до 5 кВт

Функция «байпас»

Принудительное охлаждение





Стабилизатор РЕСАНТА ACH 5000 Н напряжения легко справляется с перепадами в электрической сети. Подключение техники через этот аппарат защищает ее от перегрузок в случае понижения или повышения напряжения в диапазоне от 140 и до 260 В соответственно. Стабилизатор обеспечивает напряжение в 220 В для подключаемых приборов и поддерживает общую нагрузку до 5 кВт. Стабилизатор РЕСАНТА 5000 Н/1 Ц Lux оборудован такими дополнительными системами, как принудительное охлаждение и автоматическое отключение при превышении рабочего диапазона напряжения. Также имеется функция «байпас». Она дает возможность активировать нагрузку, не задействуя стабилизатор. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 5000 Н стоит купить для подключения нескольких бытовых приборов повышенной мощности, например, стиральной машины, духовки или бойлера. Можно запитать сразу несколько таких единиц техники. Магазин «Бигам» предлагает стабилизатор РЕСАНТА ACH 5000 Н напряжения по цене выгодной, адекватной прибору такой мощности. Приобретая этот стабилизатор у нас, вы получаете доставку во все регионы России.