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Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта ACH 5000/1-ЭМ
5.0
2
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Стабилизаторы напряжения
    Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта ACH 5000/1-ЭМ
    Арт. X183166
    5.0
    2
    Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта ACH 5000/1-ЭМ

      Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта ACH 5000/1-ЭМ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X183166
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		395x325x183
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Стабилизатор РЕСАНТА ACH 5000/1 ЭМ

        Стабилизатор РЕСАНТА 5000/1 ЭМ напряжения является однофазным электрическим прибором, исправляющим перепады напряжения в сети, и передающим на подключенные приборы напряжение 220 В. Минимальные значения напряжения в сети, при которых работает прибор, составляют 140 В, а максимальная граница – 260 В. Если колебания превышают допустимые пределы, техника автоматически прекращает подачу энергии. 5 кВт – максимальная мощность, которую выдерживает аппарат. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 5000/1-ЭМ оборудован электронным дисплеем, на котором отображается информация о состоянии сети. Прибор заключен в металлический корпус с повышенным уровнем защиты – IP20. Это означает, что аппарат можно использовать в помещениях с повышенной влажностью и высоким уровнем загрязнения воздуха. Прибором управляет микросхема, обеспечивающая мгновенную реакцию на изменение входного напряжения. Отличительная особенность стабилизаторов РЕСАНТА 5000/1 ЭМ цена, выгодная для прибора, способного работать с суммарной мощностью 5 кВт. Такая техника сохранит ваше электрооборудование от поломки, вам не придется тратиться на ремонт.

        Преимущества

        • Цифровое управление стабилизатором.
        • Широкий диапазон обслуживаемого напряжения, от 140 до 260 В.
        • Высокий порог поддерживаемой мощности – до 5 кВт.
        • Качественная сборка.
        • Повышенный уровень защиты от внешних факторов IP20.

        Комплектация

        1. Стабилизатор РЕСАНТА 5000/1 ЭМ.
        2. Инструкция по эксплуатации.
        3. Гарантийный талон.