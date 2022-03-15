Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта ACH 5000/1-ЭМ

Стабилизатор РЕСАНТА ACH 5000/1 ЭМ

Преимущества

Цифровое управление стабилизатором.

Широкий диапазон обслуживаемого напряжения, от 140 до 260 В.

Высокий порог поддерживаемой мощности – до 5 кВт.

Качественная сборка.

Повышенный уровень защиты от внешних факторов IP20.

Комплектация

Стабилизатор РЕСАНТА 5000/1 ЭМ. Инструкция по эксплуатации. Гарантийный талон.

Стабилизатор РЕСАНТА 5000/1 ЭМ напряжения является однофазным электрическим прибором, исправляющим перепады напряжения в сети, и передающим на подключенные приборы напряжение 220 В. Минимальные значения напряжения в сети, при которых работает прибор, составляют 140 В, а максимальная граница – 260 В. Если колебания превышают допустимые пределы, техника автоматически прекращает подачу энергии. 5 кВт – максимальная мощность, которую выдерживает аппарат. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 5000/1-ЭМ оборудован электронным дисплеем, на котором отображается информация о состоянии сети. Прибор заключен в металлический корпус с повышенным уровнем защиты – IP20. Это означает, что аппарат можно использовать в помещениях с повышенной влажностью и высоким уровнем загрязнения воздуха. Прибором управляет микросхема, обеспечивающая мгновенную реакцию на изменение входного напряжения. Отличительная особенность стабилизаторов РЕСАНТА 5000/1 ЭМ цена, выгодная для прибора, способного работать с суммарной мощностью 5 кВт. Такая техника сохранит ваше электрооборудование от поломки, вам не придется тратиться на ремонт.