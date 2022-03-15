Стабилизатор напряжения Ресанта ACH-10000 H/1-Ц Lux

Преимущества

Высокая допустимая мощность подключенных приборов – 10 кВт

Обширный диапазон рабочего напряжения – от 140 до 260 В

Автоматические системы защиты

Принудительная вентиляция двигателя

Цифровая плата управления





Стабилизатор РЕСАНТА ACH 10000 H напряжения способен поддерживать работу приборов с общей мощностью до 10 кВт. Это делает данную модель идеально подходящей для малого бизнеса, от магазинов до складов. Учитывая диапазон рабочего напряжения (от 140 до 260 В), с помощью этой модели можно обеспечить бесперебойную и безопасную работу холодильного и вентиляционного оборудования. Стабилизатор напряжения РЕСАНТА ACH 10000 H/1 Ц устанавливается на полу и подключается напрямую к домовой электросети. Установлены системы принудительной вентиляции двигателя и защиты от слишком сильных скачков напряжения. Используется цифровой тип управления преобразованием напряжения, что значительно повышает скорость регулировки сигнала в автоматическом режиме. РЕСАНТА 10000 H/1 Ц Lux можно купить в интернет-магазине «Бигам», сделав заказ на сайте или по телефону 8 800 555 69 73.