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Стабилизатор напряжения Ресанта ACH-10000 H/1-Ц Lux
5.0
2
13 790 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH-10000 H/1-Ц Lux
    Арт. X1836
    5.0
    2
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH-10000 H/1-Ц Lux

      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH-10000 H/1-Ц Lux

      13 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 566 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Арт. X1836
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		305x190x360
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      13 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 566 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стабилизатор РЕСАНТА ACH 10000 H напряжения способен поддерживать работу приборов с общей мощностью до 10 кВт. Это делает данную модель идеально подходящей для малого бизнеса, от магазинов до складов. Учитывая диапазон рабочего напряжения (от 140 до 260 В), с помощью этой модели можно обеспечить бесперебойную и безопасную работу холодильного и вентиляционного оборудования. Стабилизатор напряжения РЕСАНТА ACH 10000 H/1 Ц устанавливается на полу и подключается напрямую к домовой электросети. Установлены системы принудительной вентиляции двигателя и защиты от слишком сильных скачков напряжения. Используется цифровой тип управления преобразованием напряжения, что значительно повышает скорость регулировки сигнала в автоматическом режиме. РЕСАНТА 10000 H/1 Ц Lux можно купить в интернет-магазине «Бигам», сделав заказ на сайте или по телефону 8 800 555 69 73. 

        Преимущества

        • Высокая допустимая мощность подключенных приборов – 10 кВт
        • Обширный диапазон рабочего напряжения – от 140 до 260 В
        • Автоматические системы защиты
        • Принудительная вентиляция двигателя
        • Цифровая плата управления