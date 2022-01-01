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Электрика и свет

Комплектующие для электрики

20 товаров
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Комплектующие для электрики – товары, которые позволяют проводить ремонт электрического оборудования. В данной категории вы можете найти системы автозапуска, комплекты колес и ручек для транспортировки электростанций, ножи, вилки (могут применяться в различных температурных режимах), герметичные муфты с двойной резьбой для монтажа греющего кабеля термоусаживаемые колпачки, крепления и другие запасные детали.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить комплектующие для электрики в городе Ярославль по цене от 14 до 8850 рублей. В наличии более 20 наименований. Комплектующие для электрики можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.