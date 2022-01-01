Комплектующие для электрики
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- 5 010 ₽4 кгВес, кг: 4
- 500 ₽0.2 кгВес, кг: 0.2
- 25 ₽0.3 кгВес, кг: 0.3
- 35 ₽0.25 кгВес, кг: 0.25
- 270 ₽0.27 кгВес, кг: 0.27
- Нет в наличии0.004 кгВес, кг: 0.004
- Нет в наличии
- Нет в наличии1 дюйм, 0.35 кгРазмер, дюйм: 1Вес, кг: 0.35
- Нет в наличии4.3 кгВес, кг: 4.3
- Нет в наличиипластик, 0.17 кгМатериал: пластикВес, кг: 0.17Количество в упаковке, шт: 1
- Нет в наличии0.004 кгВес, кг: 0.004
- Нет в наличии0.004 кгВес, кг: 0.004
- Нет в наличии0.005 кгВес, кг: 0.005
- Нет в наличии
Комплектующие для электрики – товары, которые позволяют проводить ремонт электрического оборудования. В данной категории вы можете найти системы автозапуска, комплекты колес и ручек для транспортировки электростанций, ножи, вилки (могут применяться в различных температурных режимах), герметичные муфты с двойной резьбой для монтажа греющего кабеля термоусаживаемые колпачки, крепления и другие запасные детали.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить комплектующие для электрики в городе Ярославль по цене от 14 до 8850 рублей. В наличии более 20 наименований. Комплектующие для электрики можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.