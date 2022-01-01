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Комплектующие для электрики – товары, которые позволяют проводить ремонт электрического оборудования. В данной категории вы можете найти системы автозапуска, комплекты колес и ручек для транспортировки электростанций, ножи, вилки (могут применяться в различных температурных режимах), герметичные муфты с двойной резьбой для монтажа греющего кабеля термоусаживаемые колпачки, крепления и другие запасные детали.

Комплектующие для электрики – товары, которые позволяют проводить ремонт электрического оборудования. В данной категории вы можете найти системы автозапуска, комплекты колес и ручек для транспортировки электростанций, ножи, вилки (могут применяться в различных температурных режимах), герметичные муфты с двойной резьбой для монтажа греющего кабеля термоусаживаемые колпачки, крепления и другие запасные детали.