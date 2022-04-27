Колпачок термоусаживаемый IQWATT AEC 14/5 L 45
Арт. X169221040213
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Канада
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Родина бренда
|Канада
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Тип
|колпачок термоусаживаемый
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Вес, кг
|0.2
- Предназначен для оконцевания кабелей при их транспортировке и хранении.
Преимущества
- Термоплавкий подклеивающий слой на внутренней поверхности обеспечивает герметичность и защиту от воздействий окружающей среды
- Стойкие к ультрафиолетовому излучению
- Обладают высокой стойкостью к химикатам и растворителям