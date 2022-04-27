Колпачок термоусаживаемый IQWATT AEC 14/5 L 45

Преимущества

Термоплавкий подклеивающий слой на внутренней поверхности обеспечивает герметичность и защиту от воздействий окружающей среды

Стойкие к ультрафиолетовому излучению

Обладают высокой стойкостью к химикатам и растворителям

Предназначен для оконцевания кабелей при их транспортировке и хранении.