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Колпачок термоусаживаемый IQWATT AEC 14/5 L 45
5.0
1
500 ₽
Комплектующие для электрики
    Колпачок термоусаживаемый IQWATT AEC 14/5 L 45
    Арт. X169221040213
    5.0
    1
    Колпачок термоусаживаемый IQWATT AEC 14/5 L 45

      Колпачок термоусаживаемый IQWATT AEC 14/5 L 45

      500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169221040213
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Iqwatt
      Страна производства
      		Канада
      Родина бренда
      		Канада
      Тип
      		колпачок термоусаживаемый
      Вес, кг
      		0.2
      Все характеристики
      500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Предназначен для оконцевания кабелей при их транспортировке и хранении.

        Преимущества

        • Термоплавкий подклеивающий слой на внутренней поверхности обеспечивает герметичность и защиту от воздействий окружающей среды
        • Стойкие к ультрафиолетовому излучению
        • Обладают высокой стойкостью к химикатам и растворителям