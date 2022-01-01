Источники бесперебойного питания
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- 15 990 ₽24 ВМакс. мощность, ВА: 1000Макс. мощность, кВт: 0.8Мин. входное напряжение, В: 140Макс. входное напряжение, В: 260Выходное напряжение, В: 220
- 8 690 ₽12 В, 5 кгМакс. мощность, ВА: 400Мин. входное напряжение, В: 140Макс. входное напряжение, В: 260Выходное напряжение, В: 220Напряжение аккумулятора: 12 В
- 17 400 ₽IP 20, 12 В, 7 кгСтепень защиты: IP 20Макс. мощность, ВА: 500Макс. мощность, кВт: 0.3Мин. входное напряжение, В: 170Макс. входное напряжение, В: 280
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- 13 600 ₽IP 20, 12 В, 5 кгСтепень защиты: IP 20Макс. мощность, ВА: 500Мин. входное напряжение, В: 155Макс. входное напряжение, В: 275Напряжение аккумулятора: 12 В
- Персональная скидка
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- Нет в наличии12 В, 5 кгМакс. мощность, ВА: 1000Макс. мощность, кВт: 0.8Мин. входное напряжение, В: 155Макс. входное напряжение, В: 295Выходное напряжение, В: 220
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить источники бесперебойного питания в городе Ярославль по цене от 8690 до 23400 рублей. В наличии более 5 наименований. Источники бесперебойного питания можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.