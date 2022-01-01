Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрика и свет

Автоматические выключатели

21 товар
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Автоматические выключатели – коммутационное оборудование, которое используется для защиты электросети и различных устройств от аварийных режимов. Широко используются в электроустановках малой и большой мощности. Отличаются простотой применения, обеспечивают высокий уровень безопасности.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить автоматические выключатели в городе Ярославль по цене от 24 до 560 рублей. В наличии более 21 наименования. Автоматические выключатели можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 10А/3П
260 ₽
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 10А/3П
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 20А/3П
243 ₽
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 20А/3П
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 25А/3П
560 ₽
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 25А/3П
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 10А/2П
184 ₽
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 10А/2П
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 20А/2П
350 ₽
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 20А/2П
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 16А/1П
160 ₽
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 16А/1П
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 16А/2П
420 ₽
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 16А/2П
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 16А/3П
279 ₽
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 16А/3П
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 25А/2П
284 ₽
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 25А/2П
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 32А/2П
184 ₽
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 32А/2П
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 10А/1П
95 ₽
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 10А/1П
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 20А/1П
104 ₽
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 20А/1П
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 32А/1П
148 ₽
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 32А/1П
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 25А/1П
95 ₽
Автоматический выключатель EKF ВА 47-63 25А/1П
Автоматический выключатель IEK BA 47-29 20А/1П
191 ₽
Автоматический выключатель IEK BA 47-29 20А/1П
Автоматический выключатель EKF BA 47-63 25А/1П
50 ₽
Автоматический выключатель EKF BA 47-63 25А/1П
Автоматический выключатель IEK ВА 47-29 25А/1П
45 ₽
Автоматический выключатель IEK ВА 47-29 25А/1П
Автоматический выключатель IEK ВА 47-29 25А/2П
24 ₽
Автоматический выключатель IEK ВА 47-29 25А/2П
Автоматический выключатель IEK ВА47-29 50А/3П
459 ₽
Автоматический выключатель IEK ВА47-29 50А/3П
Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 16А/1П (3421100065)
103 ₽
Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 16А/1П (3421100065)
Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 40А/2П
315 ₽
Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 40А/2П