Автоматические выключатели – коммутационное оборудование, которое используется для защиты электросети и различных устройств от аварийных режимов. Широко используются в электроустановках малой и большой мощности. Отличаются простотой применения, обеспечивают высокий уровень безопасности.

Автоматические выключатели – коммутационное оборудование, которое используется для защиты электросети и различных устройств от аварийных режимов. Широко используются в электроустановках малой и большой мощности. Отличаются простотой применения, обеспечивают высокий уровень безопасности.

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