Автоматические выключатели
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- 560 ₽Количество полюсов: 3Номинальный ток, А: 25
- 184 ₽Количество полюсов: 2Номинальный ток, А: 10
- 243 ₽Количество полюсов: 3Номинальный ток, А: 20
- 160 ₽Количество полюсов: 1Номинальный ток, А: 16
- 420 ₽Количество полюсов: 2Номинальный ток, А: 16
- 350 ₽Количество полюсов: 2Номинальный ток, А: 20
- 260 ₽Количество полюсов: 3Номинальный ток, А: 10
- Нет в наличииКоличество полюсов: 3Номинальный ток, А: 50
- Нет в наличииКоличество полюсов: 2Номинальный ток, А: 25
- Нет в наличииКоличество полюсов: 2Номинальный ток, А: 25
- Нет в наличииКоличество полюсов: 1Номинальный ток, А: 25
- Нет в наличииКоличество полюсов: 2Номинальный ток, А: 32
- Нет в наличииКоличество полюсов: 1Номинальный ток, А: 16
- Нет в наличииКоличество полюсов: 3Номинальный ток, А: 16
- Нет в наличииКоличество полюсов: 1Номинальный ток, А: 25
- Нет в наличииКоличество полюсов: 1Номинальный ток, А: 20
- Нет в наличииКоличество полюсов: 1Номинальный ток, А: 25
- Нет в наличииКоличество полюсов: 1Номинальный ток, А: 32
Автоматические выключатели – коммутационное оборудование, которое используется для защиты электросети и различных устройств от аварийных режимов. Широко используются в электроустановках малой и большой мощности. Отличаются простотой применения, обеспечивают высокий уровень безопасности.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить автоматические выключатели в городе Ярославль по цене от 24 до 560 рублей. В наличии более 21 наименования. Автоматические выключатели можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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