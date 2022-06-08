Фонарь-прожектор Эра PA-602
Арт. Ю00000025089
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.81
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Степень защиты
|IP 44
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- Фонарь-прожектор ЭРА PA-602 Альфа 19xLED, литий 3Ач, ЗУ 220V+12V, карт Б0031033 - большой ручной осветительный прибор высокой мощности, который станет прекрасным помощником для освещения окружающего пространства при выполнении ремонтных, поисковых, дачных и прочих видов работ. Очень удобен для переноски на плече, так как специальный ремень поставляется в комплекте.
Преимущества
- Оснащён мощным аккумулятором и способен работать без подзарядки 8 часов
- Подзарядка от сети 220V и бортовой сети автомобиля 12V
- Комплектуется ремнём для переноски на плече
- Обеспечивает качественный мощный белый свет дальностью 120 метров
- Оборудован компасом на корпусе
- Корпус выполнен из ударопрочного пластика
- Эргономичная ручка и относительно габаритные размеры позволяют взять с собой мощный источник света даже в длительный поход
- Прочный корпус и качественные светодиоды гарантируют, что такой прожектор прослужит длительное время