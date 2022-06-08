Преимущества

Оснащён мощным аккумулятором и способен работать без подзарядки 8 часов

Подзарядка от сети 220V и бортовой сети автомобиля 12V

Комплектуется ремнём для переноски на плече

Обеспечивает качественный мощный белый свет дальностью 120 метров

Оборудован компасом на корпусе

Корпус выполнен из ударопрочного пластика

Эргономичная ручка и относительно габаритные размеры позволяют взять с собой мощный источник света даже в длительный поход

Прочный корпус и качественные светодиоды гарантируют, что такой прожектор прослужит длительное время

Фонарь-прожектор ЭРА PA-602 Альфа 19xLED, литий 3Ач, ЗУ 220V+12V, карт Б0031033 - большой ручной осветительный прибор высокой мощности, который станет прекрасным помощником для освещения окружающего пространства при выполнении ремонтных, поисковых, дачных и прочих видов работ. Очень удобен для переноски на плече, так как специальный ремень поставляется в комплекте.