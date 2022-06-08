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Фонарь-прожектор Эра PA-602
5.0
2
1 910 ₽
2 160 ₽
Фонари и фонарики
    Фонарь-прожектор Эра PA-602
    Арт. Ю00000025089
    5.0
    2
    Фонарь-прожектор Эра PA-602
    Фонарь-прожектор Эра PA-602
    Фонарь-прожектор Эра PA-602
    Фонарь-прожектор Эра PA-602
    Фонарь-прожектор Эра PA-602
      Фонарь-прожектор Эра PA-602
      Фонарь-прожектор Эра PA-602
      Фонарь-прожектор Эра PA-602
      Фонарь-прожектор Эра PA-602
      Фонарь-прожектор Эра PA-602

      Фонарь-прожектор Эра PA-602

      • -250 ₽
      1 910 ₽
      2 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000025089
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.81
      Степень защиты
      		IP 44
      Все характеристики
      • -250 ₽
      1 910 ₽
      2 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фонарь-прожектор ЭРА PA-602 Альфа 19xLED, литий 3Ач, ЗУ 220V+12V, карт Б0031033 - большой ручной осветительный прибор высокой мощности, который станет прекрасным помощником для освещения окружающего пространства при выполнении ремонтных, поисковых, дачных и прочих видов работ. Очень удобен для переноски на плече, так как специальный ремень поставляется в комплекте.

        Преимущества

        • Оснащён мощным аккумулятором и способен работать без подзарядки 8 часов
        • Подзарядка от сети 220V и бортовой сети автомобиля 12V
        • Комплектуется ремнём для переноски на плече
        • Обеспечивает качественный мощный белый свет дальностью 120 метров
        • Оборудован компасом на корпусе
        • Корпус выполнен из ударопрочного пластика
        • Эргономичная ручка и относительно габаритные размеры позволяют взять с собой мощный источник света даже в длительный поход
        • Прочный корпус и качественные светодиоды гарантируют, что такой прожектор прослужит длительное время