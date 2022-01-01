Автотрансформаторы
8 товаров
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- 5 230 ₽1 кВт, 250 В, 6.3 кгМощность, кВт: 1Макс. ток, А: 4Число фаз: однофазныеЧастота входной сети, Гц: 50Макс. напряжение, В: 250
- Нет в наличии0.5 кВт, 3.3 кгМощность, кВт: 0.5Макс. ток, А: 2Вес, кг: 3.3
- Нет в наличии2 кВт, 250 В, 8 кгМощность, кВт: 2Макс. ток, А: 8Число фаз: однофазныеЧастота входной сети, Гц: 50Макс. напряжение, В: 250
- Нет в наличии5 кВт, 250 В, 15.5 кгМощность, кВт: 5Макс. ток, А: 20Число фаз: однофазныеЧастота входной сети, Гц: 50Макс. напряжение, В: 250
- Нет в наличии10 кВт, 250 В, 28.8 кгМощность, кВт: 10Макс. ток, А: 40Число фаз: однофазныеЧастота входной сети, Гц: 50Макс. напряжение, В: 250
- Нет в наличии3 кВт, 250 В, 11 кгМощность, кВт: 3Макс. ток, А: 12Число фаз: однофазныеЧастота входной сети, Гц: 50Макс. напряжение, В: 250
- Нет в наличии0.5 кВт, 250 В, 3.3 кгМощность, кВт: 0.5Макс. ток, А: 2Число фаз: однофазныеЧастота входной сети, Гц: 50Макс. напряжение, В: 250
- Нет в наличии
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить автотрансформаторы в городе Ярославль по цене от 2251 до 24187 рублей. В наличии более 8 наименований. Автотрансформаторы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.