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Кабели, провода, шнуры и прочие проводники электрического тока незаменимы как в бытовом, так и в профессиональном применении. К ним относятся специальные изделия для электроприборов и электроинструмента. Они различны по длине, толщине и техническим характеристикам.

Кабели, провода, шнуры и прочие проводники электрического тока незаменимы как в бытовом, так и в профессиональном применении. К ним относятся специальные изделия для электроприборов и электроинструмента. Они различны по длине, толщине и техническим характеристикам.