Кабели, шнуры, провода
233 товара
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- 2 710 ₽3 м, 300 АДлина, м: 3Макс. ток, А: 300
- 3 624 ₽4 370 ₽50 м, 3500 Вт
- -746 ₽
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- 2 010 ₽30 м, 2200 Вт
- 260 ₽300 А, латунь, 0.206 кгТип клеммы: зажим/крокодилМакс. ток, А: 300Материал: латуньВес, кг: 0.206
- 1 420 ₽20 м, 2200 Вт
- 11 700 ₽50 м, 3500 Вт
- 8 850 ₽30 м, 3500 Вт
- 660 ₽10 м, 1300 Вт
- 3 740 ₽50 м, 2200 Вт
- 1 090 ₽20 м, 1300 Вт
- 1 510 ₽30 м, 1300 Вт
- 2 570 ₽30 м, 2200 Вт
- 4 850 ₽30 м, 3700 Вт
- 10 330 ₽40 м, 3500 Вт
- 4 170 ₽3 м, 300 АДлина, м: 3Макс. ток, А: 300
- 325 ₽10 Вт, 100 м
- 3 810 ₽40 м, 2200 Вт
- 160 ₽1.7 мДлина, м: 1.7Количество жил, шт: 2Сечение жилы кабеля, мм²: 0.75
- 380 ₽3500 Вт
- 3 130 ₽30 м, 2200 Вт
- 3 190 ₽50 м, 2200 Вт
- 155 ₽3500 Вт
- 480 ₽250 А, латунь, 0.2 кгТип клеммы: зажим/крокодилМакс. ток, А: 250Материал: латуньВес, кг: 0.2
- 262 ₽200 А, латунь, 0.1 кгТип клеммы: зажим/крокодилМакс. ток, А: 200Материал: латуньВес, кг: 0.1
- 1 820 ₽15 Вт, 2 м, 0.7 кг
- 255 ₽3500 Вт
- 5 525 ₽60, 120 Вт, 6 м, 0.95 кг
- 2 250 ₽15 Вт, 4 м, 0.8 кг
- 2 460 ₽20 м, 2200 Вт
- 150 ₽Количество жил, шт: 4
- 550 ₽4 м, 16 АДлина, м: 4Макс. ток, А: 16Сечение жилы кабеля, мм²: 1.5
- 760 ₽латунь, 0.36 кгТип клеммы: зажим/крокодилМакс. раскрытие зажима, мм: 50Материал: латуньВес, кг: 0.36
- 180 ₽2200 Вт
- 570 ₽500 А, латунь, 0.34 кгТип клеммы: зажим/крокодилМакс. ток, А: 500Макс. раскрытие зажима, мм: 60Материал: латуньВес, кг: 0.34
- 4 575 ₽15 Вт, 8 м, 1 кг
- 4 305 ₽10 Вт, 4 м, 0.84 кг
- 105 ₽Количество жил, шт: 4
- 485 ₽300 А, латунь, 0.38 кгТип клеммы: зажим/крокодилМакс. ток, А: 300Материал: латуньВес, кг: 0.38
- 395 ₽250 А, латунь, 0.15 кгТип клеммы: зажим/крокодилМакс. ток, А: 250Материал: латуньВес, кг: 0.15
- 520 ₽3 м, 2200 Вт
- 350 ₽200 А, латунь, 0.22 кгТип клеммы: зажим/крокодилМакс. ток, А: 200Макс. раскрытие зажима, мм: 50Материал: латуньВес, кг: 0.22
- 920 ₽10 м, 2200 Вт
- 1 240 ₽400 А, латунь, 0.332 кгТип клеммы: зажим/крокодилМакс. ток, А: 400Материал: латуньВес, кг: 0.332
Кабели, провода, шнуры и прочие проводники электрического тока незаменимы как в бытовом, так и в профессиональном применении. К ним относятся специальные изделия для электроприборов и электроинструмента. Они различны по длине, толщине и техническим характеристикам.
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