Провода
Найдено: 7 товаров
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- 30 ₽медьИзоляция: ПВХ-пластикатМатериал: медьСечение жилы кабеля, мм²: 0.75
- 780 ₽медь, 2.5 мИзоляция: ПВХ-пластикатМатериал: медьМакс. ток, А: 400Длина, м: 2.5
- 1 150 ₽медь, 2.5 мИзоляция: ПВХ-пластикатМатериал: медьМакс. ток, А: 600Длина, м: 2.5
- Нет в наличиимедьИзоляция: ПВХ-пластикатМатериал: медьСечение жилы кабеля, мм²: 1.5
- Нет в наличиимедьИзоляция: ПВХ-пластикатМатериал: медьСечение жилы кабеля, мм²: 0.75
- Нет в наличиимедь, 50 мИзоляция: ПВХ-пластикатМатериал: медьСечение жилы кабеля, мм²: 2.5Длина, м: 50
- Нет в наличиимедьИзоляция: ПВХ-пластикатМатериал: медь
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить провода в городе Ярославль по цене от 30 до 1150 рублей. В наличии более 7 наименований. Провода можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.