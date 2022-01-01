Кабели
Найдено: 68 товаров
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- 2 710 ₽3 м, 300 АДлина, м: 3Макс. ток, А: 300
- 4 170 ₽3 м, 300 АДлина, м: 3Макс. ток, А: 300
- 160 ₽1.7 мДлина, м: 1.7Количество жил, шт: 2Сечение жилы кабеля, мм²: 0.75
- 150 ₽Количество жил, шт: 4
- 550 ₽4 м, 16 АДлина, м: 4Макс. ток, А: 16Сечение жилы кабеля, мм²: 1.5
- 105 ₽Количество жил, шт: 4
- 380 ₽2.5 м, 16 АДлина, м: 2.5Макс. ток, А: 16Сечение жилы кабеля, мм²: 1.5
- 95 ₽Количество жил, шт: 3
- 60 ₽Количество жил, шт: 2Сечение жилы кабеля, мм²: 1.5
- 3 700 ₽220 АМакс. ток, А: 220Количество жил, шт: 1Сечение жилы кабеля, мм²: 25
- 165 ₽1 мДлина, м: 1
- 4 500 ₽350 АМакс. ток, А: 350Количество жил, шт: 1Сечение жилы кабеля, мм²: 35
- 900 ₽Количество жил, шт: 2Сечение жилы кабеля, мм²: 2.5
- 150 ₽Количество жил, шт: 3Сечение жилы кабеля, мм²: 2.5
- 48 ₽Количество жил, шт: 2Сечение жилы кабеля, мм²: 6
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить кабели в городе Ярославль по цене от 0 до 15310 рублей. В наличии более 68 наименований. Кабели можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.