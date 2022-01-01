Удлинитель состоит из длинного шнура и нескольких розеток, что позволяет использовать электроприборы на расстоянии от источника питания. Сетевые разветвители имеют шнуры разной длины от 1.5 до 50 м. и количество розеток от 2 до 6. Бытовые модели чаще всего бывают бывают 5 метров и имеют 3 розетки - тройники.

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