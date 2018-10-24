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Удлинитель на катушке ВЕМ-250 9632896
5.0
1
2 460 ₽
Удлинители на катушке
    Удлинитель на катушке ВЕМ-250 9632896
    Арт. X109008
    5.0
    1
    Удлинитель на катушке ВЕМ-250 9632896

      Удлинитель на катушке ВЕМ-250 9632896

      2 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X109008
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		UNIVersal
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 20
      Макс. рабочая температура, °C
      		35
      Все характеристики
      2 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинитель на катушке ВЕМ-250 9632896 используют для подключения электрических приборов к сети. Устройство оснащено полипропиленовой катушкой, которая не позволяет проводу спутываться. Четыре розетки предназначены для подключения нескольких приборов одновременно. Гнезда оснащены защитными шторками для защиты от попадания посторонних предметов в контакты. На лицевой панели катушки расположен автомат защиты от перегрузок.

        Преимущества

        • Четыре гнезда с защитными шторками
        • На лицевой панели расположена защита от перегрузок, которая при превышении допустимой нагрузки размыкает электрическую сеть
        • Катушка оснащена силиконовой ручкой для удобства транспортировки и удержания удлинителя во время работы
        • Провод ПВС 2х1
        • Корпус силового удлинителя UNIVersal ВЕМ-250 термо ПВС 2*1 20м 9632896 изготовлен из полипропилена
        • Длина провода - 20 м