Преимущества

Четыре гнезда с защитными шторками

На лицевой панели расположена защита от перегрузок, которая при превышении допустимой нагрузки размыкает электрическую сеть

Катушка оснащена силиконовой ручкой для удобства транспортировки и удержания удлинителя во время работы

Провод ПВС 2х1

Корпус силового удлинителя UNIVersal ВЕМ-250 термо ПВС 2*1 20м 9632896 изготовлен из полипропилена

Длина провода - 20 м

Удлинитель на катушке ВЕМ-250 9632896 используют для подключения электрических приборов к сети. Устройство оснащено полипропиленовой катушкой, которая не позволяет проводу спутываться. Четыре розетки предназначены для подключения нескольких приборов одновременно. Гнезда оснащены защитными шторками для защиты от попадания посторонних предметов в контакты. На лицевой панели катушки расположен автомат защиты от перегрузок.