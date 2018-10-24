Удлинитель на катушке ВЕМ-250 9632896
Арт. X109008
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Степень защиты
|IP 20
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Макс. рабочая температура, °C
|35
- Удлинитель на катушке ВЕМ-250 9632896 используют для подключения электрических приборов к сети. Устройство оснащено полипропиленовой катушкой, которая не позволяет проводу спутываться. Четыре розетки предназначены для подключения нескольких приборов одновременно. Гнезда оснащены защитными шторками для защиты от попадания посторонних предметов в контакты. На лицевой панели катушки расположен автомат защиты от перегрузок.
Преимущества
- Четыре гнезда с защитными шторками
- На лицевой панели расположена защита от перегрузок, которая при превышении допустимой нагрузки размыкает электрическую сеть
- Катушка оснащена силиконовой ручкой для удобства транспортировки и удержания удлинителя во время работы
- Провод ПВС 2х1
- Корпус силового удлинителя UNIVersal ВЕМ-250 термо ПВС 2*1 20м 9632896 изготовлен из полипропилена
- Длина провода - 20 м