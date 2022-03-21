Удлинитель на катушке У10-027 9633278
Арт. X109031
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Степень защиты
|IP 20
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Макс. рабочая температура, °C
|35
- Силовой удлинитель UNIVersal У10-027 термо ПВС 3*1 40м 9633278 расположен на катушке из полипропилена. Служит для подключения электрических приборов, которые находятся на удалении от основной сети. Провод ПВС 3х1 имеет длину 40 метров с заземлением. Катушка оборудована эргономичной силиконовой ручкой для удержания удлинителя. Неразборное штепсельное гнездо оснащено крышкой для защиты от попадания пыли и влаги в контакты. Удлинитель обладает автоматическим термовыключателем - для защиты от перегрузок.
Преимущества
- Заземление
- Катушка оснащена силиконовой ручкой для облегчения транспортировки и удержания удлинителя во время работы
- Изделие оборудовано автоматом защиты от перегрузок, который в случае превышения допустимой нагрузки разомкнет электрическую цепь
- Корпус силового удлинителя UNIVersal У10-027 термо ПВС 3*1 40м 9633278 изготовлен из полипропилена
- Штепсельное неразборное гнездо
- Степень защиты от пыли и влаги IP54