Удлинитель на катушке У10-027 9633278

Преимущества

Заземление

Катушка оснащена силиконовой ручкой для облегчения транспортировки и удержания удлинителя во время работы

Изделие оборудовано автоматом защиты от перегрузок, который в случае превышения допустимой нагрузки разомкнет электрическую цепь

Корпус силового удлинителя UNIVersal У10-027 термо ПВС 3*1 40м 9633278 изготовлен из полипропилена

Штепсельное неразборное гнездо

Степень защиты от пыли и влаги IP54

Силовой удлинитель UNIVersal У10-027 термо ПВС 3*1 40м 9633278 расположен на катушке из полипропилена. Служит для подключения электрических приборов, которые находятся на удалении от основной сети. Провод ПВС 3х1 имеет длину 40 метров с заземлением. Катушка оборудована эргономичной силиконовой ручкой для удержания удлинителя. Неразборное штепсельное гнездо оснащено крышкой для защиты от попадания пыли и влаги в контакты. Удлинитель обладает автоматическим термовыключателем - для защиты от перегрузок.