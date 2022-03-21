Удлинитель на катушке У10-027 9633277
Арт. X10903
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Степень защиты
|IP 20
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Макс. рабочая температура, °C
|35
- Силовой удлинитель UNIVersal У10-027 термо ПВС 3*1 30м 9633277 применяется на садовом участке или строительной площадке. Подходит для присоединения газонокосилок и других приборов, которые находятся на удалении от основного источника сети. Корпус катушки изготовлен из полипропилена . Мягкая силиконовая ручка обеспечивает удобное удержание и транспортировку удлинителя. Провод типа ПВС 3х1 с заземлением не спутывается, благодаря катушке, он оснащен на конце неразборным штепсельным гнездом со степень защиты от пыли и влаги IP54. На лицевой панели расположен автомат защиты от перегрузок.
Преимущества
- Корпус силового удлинителя UNIVersal У10-027 термо ПВС 3*1 30м 9633277 изготовлен из полипропилена
- Штепсельное неразборное гнездо
- Заземление
- Степень защиты от пыли и влаги IP54
- Изделие оборудовано автоматическим термовыключателем - для защиты от перегрузок
- Катушка оснащена силиконовой ручкой для облегчения транспортировки и удержания удлинителя во время работы
- Длина провода - 30 метров