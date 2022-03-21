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Удлинитель на катушке У10-027 9633277
5.0
2
3 890 ₽
Удлинители на катушке
    Удлинитель на катушке У10-027 9633277
    Арт. X10903
    5.0
    2
    Удлинитель на катушке У10-027 9633277

      Удлинитель на катушке У10-027 9633277

      3 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X10903
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		UNIVersal
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 20
      Макс. рабочая температура, °C
      		35
      Все характеристики
      3 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Силовой удлинитель UNIVersal У10-027 термо ПВС 3*1 30м 9633277 применяется на садовом участке или строительной площадке. Подходит для присоединения газонокосилок и других приборов, которые находятся на удалении от основного источника сети. Корпус катушки изготовлен из полипропилена . Мягкая силиконовая ручка обеспечивает удобное удержание и транспортировку удлинителя. Провод типа ПВС 3х1 с заземлением не спутывается, благодаря катушке, он оснащен на конце неразборным штепсельным гнездом со степень защиты от пыли и влаги IP54. На лицевой панели расположен автомат защиты от перегрузок.

        Преимущества

        • Корпус силового удлинителя UNIVersal У10-027 термо ПВС 3*1 30м 9633277 изготовлен из полипропилена
        • Штепсельное неразборное гнездо
        • Заземление
        • Степень защиты от пыли и влаги IP54
        • Изделие оборудовано автоматическим термовыключателем - для защиты от перегрузок
        • Катушка оснащена силиконовой ручкой для облегчения транспортировки и удержания удлинителя во время работы
        • Длина провода - 30 метров