Удлинитель на катушке У10-027 9633277

Преимущества

Корпус силового удлинителя UNIVersal У10-027 термо ПВС 3*1 30м 9633277 изготовлен из полипропилена

Штепсельное неразборное гнездо

Заземление

Степень защиты от пыли и влаги IP54

Изделие оборудовано автоматическим термовыключателем - для защиты от перегрузок

Катушка оснащена силиконовой ручкой для облегчения транспортировки и удержания удлинителя во время работы

Длина провода - 30 метров

Силовой удлинитель UNIVersal У10-027 термо ПВС 3*1 30м 9633277 применяется на садовом участке или строительной площадке. Подходит для присоединения газонокосилок и других приборов, которые находятся на удалении от основного источника сети. Корпус катушки изготовлен из полипропилена . Мягкая силиконовая ручка обеспечивает удобное удержание и транспортировку удлинителя. Провод типа ПВС 3х1 с заземлением не спутывается, благодаря катушке, он оснащен на конце неразборным штепсельным гнездом со степень защиты от пыли и влаги IP54. На лицевой панели расположен автомат защиты от перегрузок.