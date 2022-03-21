Удлинитель У16-012 9634594

Преимущества

Корпус состоит из двух частей, изготовленных из полипропилена первичной переработки. Его конструкция позволяет с легкостью смотать/размотать провод

Отсутствие металлической стойки значительно снижает стоимость удлинителей, но взамен требуется более бережное отношение при эксплуатации

Удлинители оснащены четырьмя розетками с защитными шторками и реле защиты от перегрева

Для сетевого шнура использован гибкий провод марки ПВС со скрученными медными жилами, ПВХ- изоляцией и оболочкой

Удлинители выпускаются как, так и без

Диапазон рабочих температур от +1°С до +25°С с допустимым временным увеличением до +35°С

Удлинитель, с закрытым корпусом типа "чемодан", корпус состоит из двух частей, изготовленных из полипропилена первичной переработки. Его конструкция позволяет с легкостью смотать/размотать провод. Удлинители оснащены четырьмя розетками с защитными шторками и реле защиты от перегрева.