Удлинитель У16-012 9634594
Арт. X10904
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Степень защиты
|IP 20
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Макс. рабочая температура, °C
|25
- Удлинитель, с закрытым корпусом типа "чемодан", корпус состоит из двух частей, изготовленных из полипропилена первичной переработки. Его конструкция позволяет с легкостью смотать/размотать провод. Удлинители оснащены четырьмя розетками с защитными шторками и реле защиты от перегрева.
Преимущества
- Корпус состоит из двух частей, изготовленных из полипропилена первичной переработки. Его конструкция позволяет с легкостью смотать/размотать провод
- Отсутствие металлической стойки значительно снижает стоимость удлинителей, но взамен требуется более бережное отношение при эксплуатации
- Удлинители оснащены четырьмя розетками с защитными шторками и реле защиты от перегрева
- Для сетевого шнура использован гибкий провод марки ПВС со скрученными медными жилами, ПВХ- изоляцией и оболочкой
- Удлинители выпускаются как, так и без
- Диапазон рабочих температур от +1°С до +25°С с допустимым временным увеличением до +35°С