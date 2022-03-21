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Удлинитель У16-012 9634594
5.0
2
Найти аналог
Удлинители на катушке
    Удлинитель У16-012 9634594
    Арт. X10904
    5.0
    2
    Удлинитель У16-012 9634594

      Удлинитель У16-012 9634594

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X10904
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		UNIVersal
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 20
      Макс. рабочая температура, °C
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удлинитель, с закрытым корпусом типа "чемодан", корпус состоит из двух частей, изготовленных из полипропилена первичной переработки. Его конструкция позволяет с легкостью смотать/размотать провод. Удлинители оснащены четырьмя розетками с защитными шторками и реле защиты от перегрева.

        Преимущества

        • Корпус состоит из двух частей, изготовленных из полипропилена первичной переработки. Его конструкция позволяет с легкостью смотать/размотать провод
        • Отсутствие металлической стойки значительно снижает стоимость удлинителей, но взамен требуется более бережное отношение при эксплуатации
        • Удлинители оснащены четырьмя розетками с защитными шторками и реле защиты от перегрева
        • Для сетевого шнура использован гибкий провод марки ПВС со скрученными медными жилами, ПВХ- изоляцией и оболочкой
        • Удлинители выпускаются как, так и без
        • Диапазон рабочих температур от +1°С до +25°С с допустимым временным увеличением до +35°С