Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5202, 2200 Вт, 1 гнездо, 20 м
Арт. X1090907
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|497х208х169
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Степень защиты
|IP 20
- Удлинитель-шнур на рамке 2200 Вт 20м Союз 481S-5202 станет надежным помощником на даче, в гараже, мастерской и т. д. Удобен в использовании, имеет длинный сетевой шнур.
Преимущества
- Изделие имеет одно розеточное гнездо
- Выдерживает нагрузку до 2,2 кВт.
- Температура окружающей среды от +1°С до +25°С с допустимым временным увеличением до +35°С