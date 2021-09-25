Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5202, 2200 Вт, 1 гнездо, 20 м

Преимущества

Изделие имеет одно розеточное гнездо

Выдерживает нагрузку до 2,2 кВт.

Температура окружающей среды от +1°С до +25°С с допустимым временным увеличением до +35°С

Удлинитель-шнур на рамке 2200 Вт 20м Союз 481S-5202 станет надежным помощником на даче, в гараже, мастерской и т. д. Удобен в использовании, имеет длинный сетевой шнур.