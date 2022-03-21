Удлинитель Союз (2200 Вт, 1 гнездо, 40 м)
Арт. X1090082
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Степень защиты
|IP 20
|
Макс. рабочая температура, °C
|25
- Удлинитель-шнур на рамке 2200 Вт 40м Союз 481S-5209 представляет собой удлиняющее устройство с одним розеточным ом, которое позволяет подключить один электроприбор мощностью до 2,2 кВт на удаленном расстоянии от стационарной розетки.
Преимущества
- После использования удлинителя шнур легко сматывается на рамку для удобного хранения без спутывания
- Температура окружающей среды от +1°С до +25°С с допустимым временным увеличением до +35°С