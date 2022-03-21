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Удлинитель Союз (2200 Вт, 1 гнездо, 40 м)
5.0
3
Найти аналог
Удлинители на рамке
    Удлинитель Союз (2200 Вт, 1 гнездо, 40 м)
    Арт. X1090082
    5.0
    3
    Удлинитель Союз (2200 Вт, 1 гнездо, 40 м)

      Удлинитель Союз (2200 Вт, 1 гнездо, 40 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1090082
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Союз
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 20
      Макс. рабочая температура, °C
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удлинитель-шнур на рамке 2200 Вт 40м Союз 481S-5209 представляет собой удлиняющее устройство с одним розеточным ом, которое позволяет подключить один электроприбор мощностью до 2,2 кВт на удаленном расстоянии от стационарной розетки.

        Преимущества

        • После использования удлинителя шнур легко сматывается на рамку для удобного хранения без спутывания
        • Температура окружающей среды от +1°С до +25°С с допустимым временным увеличением до +35°С