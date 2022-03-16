Удлинитель-шнур на рамке ТМ Союз 481S-5205, 2200 Вт, 1 гнездо, 50 м

Преимущества

После использования удлинителя шнур легко сматывается на рамку для удобного хранения без спутывания

Температура окружающей среды от +1°С до +25°С с допустимым временным увеличением до +35°С

Удлинитель-шнур на рамке 2200 Вт 50м Союз 481S-5205 представляет собой удлиняющее устройство с одним розеточным ом, которое позволяет подключить один электроприбор мощностью до 2,2 кВт на удаленном расстоянии от стационарной розетки.