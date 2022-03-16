Удлинитель-шнур на рамке ТМ Союз 481S-5205, 2200 Вт, 1 гнездо, 50 м
Арт. X1090418
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|500х304х300
|
Степень защиты
|IP 20
- Удлинитель-шнур на рамке 2200 Вт 50м Союз 481S-5205 представляет собой удлиняющее устройство с одним розеточным ом, которое позволяет подключить один электроприбор мощностью до 2,2 кВт на удаленном расстоянии от стационарной розетки.
Преимущества
- После использования удлинителя шнур легко сматывается на рамку для удобного хранения без спутывания
- Температура окружающей среды от +1°С до +25°С с допустимым временным увеличением до +35°С