Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Удлинитель на катушке ВЕМ-250 9632900
5.0
2
Найти аналог
Удлинители на катушке
    Удлинитель на катушке ВЕМ-250 9632900
    Арт. X109053
    5.0
    2
    Удлинитель на катушке ВЕМ-250 9632900

      Удлинитель на катушке ВЕМ-250 9632900

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X109053
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		UNIVersal
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 20
      Макс. рабочая температура, °C
      		35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинитель на катушке ВЕМ-250 9632900 представляет собой провод, который расположен на полипропиленовой катушке, оснащенной мягкой силиконовой ручкой для транспортировки. Удлинитель имеет четыре гнезда с защитными шторками. Также данное устройство имеет защиту от перегрузок.

        Преимущества

        • Четыре розетки с защитными шторками
        • На лицевой панели расположена защита от перегрузок, которая при превышении допустимой нагрузки размыкает электрическую сеть
        • Катушка оснащена силиконовой ручкой для удобства транспортировки и удержания удлинителя во время работы
        • Корпус силового удлинителя UNIVersal ВЕМ-250 термо ПВС 2*1 50м 9632900 изготовлен из полипропилена
        • Провод ПВС 2х1 длиной 50 метров