Удлинитель на катушке ВЕМ-250 9632900
Арт. X109053
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Степень защиты
|IP 20
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Макс. рабочая температура, °C
|35
- Удлинитель на катушке ВЕМ-250 9632900 представляет собой провод, который расположен на полипропиленовой катушке, оснащенной мягкой силиконовой ручкой для транспортировки. Удлинитель имеет четыре гнезда с защитными шторками. Также данное устройство имеет защиту от перегрузок.
Преимущества
- Четыре розетки с защитными шторками
- На лицевой панели расположена защита от перегрузок, которая при превышении допустимой нагрузки размыкает электрическую сеть
- Катушка оснащена силиконовой ручкой для удобства транспортировки и удержания удлинителя во время работы
- Корпус силового удлинителя UNIVersal ВЕМ-250 термо ПВС 2*1 50м 9632900 изготовлен из полипропилена
- Провод ПВС 2х1 длиной 50 метров