Преимущества

Четыре розетки с защитными шторками

На лицевой панели расположена защита от перегрузок, которая при превышении допустимой нагрузки размыкает электрическую сеть

Катушка оснащена силиконовой ручкой для удобства транспортировки и удержания удлинителя во время работы

Корпус силового удлинителя UNIVersal ВЕМ-250 термо ПВС 2*1 50м 9632900 изготовлен из полипропилена

Провод ПВС 2х1 длиной 50 метров

Удлинитель на катушке ВЕМ-250 9632900 представляет собой провод, который расположен на полипропиленовой катушке, оснащенной мягкой силиконовой ручкой для транспортировки. Удлинитель имеет четыре гнезда с защитными шторками. Также данное устройство имеет защиту от перегрузок.