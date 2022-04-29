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Удлинитель на катушке Союз 481S-2203
4.3
3
2 570 ₽
Удлинители на катушке
    Удлинитель на катушке Союз 481S-2203
    Арт. X109034
    4.3
    3
    Удлинитель на катушке Союз 481S-2203
    Удлинитель на катушке Союз 481S-2203
      Удлинитель на катушке Союз 481S-2203
      Удлинитель на катушке Союз 481S-2203

      Удлинитель на катушке Союз 481S-2203

      2 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X109034
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Союз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 20
      Макс. рабочая температура, °C
      		25
      Все характеристики
      2 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинитель на катушке ТМ Союз 1 розетка 30м 481S-2203 предназначен для подключения электрических приборов, находящихся на удалении от основного источника сети. Катушка удлинителя изготовлена из пластика, оснащена ручкой для переноски, ручкой для сматывания провода и стальной стойкой для устойчивости конструкции. Удлинитель имеет выносную розетку для присоединения приборов.

        Преимущества

        • Корпус удлинителя на катушке ТМ Союз 1 розетка 30м 481S-2203 изготовлен из пластика
        • 1 выносная розетка
        • Безопасность
        • Длина - 30 метров
        • На катушке расположена ручка, которая служит для удержания и переноски изделия
        • Стальная стойка