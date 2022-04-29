Удлинитель на катушке Союз 481S-2203

Преимущества

Корпус удлинителя на катушке ТМ Союз 1 розетка 30м 481S-2203 изготовлен из пластика

1 выносная розетка

Безопасность

Длина - 30 метров

На катушке расположена ручка, которая служит для удержания и переноски изделия

Стальная стойка

Удлинитель на катушке ТМ Союз 1 розетка 30м 481S-2203 предназначен для подключения электрических приборов, находящихся на удалении от основного источника сети. Катушка удлинителя изготовлена из пластика, оснащена ручкой для переноски, ручкой для сматывания провода и стальной стойкой для устойчивости конструкции. Удлинитель имеет выносную розетку для присоединения приборов.