Удлинитель на катушке Союз 481S-2203
Арт. X109034
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Степень защиты
|IP 20
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Макс. рабочая температура, °C
|25
- Удлинитель на катушке ТМ Союз 1 розетка 30м 481S-2203 предназначен для подключения электрических приборов, находящихся на удалении от основного источника сети. Катушка удлинителя изготовлена из пластика, оснащена ручкой для переноски, ручкой для сматывания провода и стальной стойкой для устойчивости конструкции. Удлинитель имеет выносную розетку для присоединения приборов.
Преимущества
- Корпус удлинителя на катушке ТМ Союз 1 розетка 30м 481S-2203 изготовлен из пластика
- 1 выносная розетка
- Безопасность
- Длина - 30 метров
- На катушке расположена ручка, которая служит для удержания и переноски изделия
- Стальная стойка